Саму инкассацию клиент не инициирует, но требует отдать свои средства.
А уже отделение, если не имеет чем отдавать, - заказывает инкассацию
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:19
Саму инкассацию клиент не инициирует, но требует отдать свои средства.
А уже отделение, если не имеет чем отдавать, - заказывает инкассацию
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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