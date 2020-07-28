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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:19

  Ferlakur написав:Непонятно, как клиент может инициировать данную процедуру, и на каком основании.

Саму инкассацию клиент не инициирует, но требует отдать свои средства.
А уже отделение, если не имеет чем отдавать, - заказывает инкассацию
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:37

Re: Ощадбанк

Для карты мий рахунок в гривне смс уведомления реально отключить?

Или в ощаде решили что жирно это, давать возможность пенсам свинорылам обойтись без месячного оброка в 7 грн.
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 16:46

Re: Ощадбанк

escobar написав:Для карты мий рахунок в гривне смс уведомления реально отключить?

Или в ощаде решили что жирно это, давать возможность пенсам свинорылам обойтись без месячного оброка в 7 грн.
Да можно, через колл центр, сразу же отключится и ощад24/7. Один без другого не работает.
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