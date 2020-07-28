Саму инкассацию клиент не инициирует, но требует отдать свои средства.
А уже отделение, если не имеет чем отдавать, - заказывает инкассацию
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:19
Саму инкассацию клиент не инициирует, но требует отдать свои средства.
А уже отделение, если не имеет чем отдавать, - заказывает инкассацию
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:37
Re: Ощадбанк
Для карты мий рахунок в гривне смс уведомления реально отключить?
Или в ощаде решили что жирно это, давать возможность пенсам свинорылам обойтись без месячного оброка в 7 грн.
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
Додано: Вів 28 лип, 2020 16:46
Re: Ощадбанк
Да можно, через колл центр, сразу же отключится и ощад24/7. Один без другого не работает.
|