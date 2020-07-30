Саму инкассацию клиент не инициирует, но требует отдать свои средства.
А уже отделение, если не имеет чем отдавать, - заказывает инкассацию
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:19
Саму инкассацию клиент не инициирует, но требует отдать свои средства.
А уже отделение, если не имеет чем отдавать, - заказывает инкассацию
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:37
Re: Ощадбанк
Для карты мий рахунок в гривне смс уведомления реально отключить?
Или в ощаде решили что жирно это, давать возможность пенсам свинорылам обойтись без месячного оброка в 7 грн.
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
Додано: Вів 28 лип, 2020 16:46
Re: Ощадбанк
Да можно, через колл центр, сразу же отключится и ощад24/7. Один без другого не работает.
Додано: Чет 30 лип, 2020 08:27
Так а що з кредиткою More?
Хто вже вляпався - розкажіть відчуття... зайшло/не зайшло?
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:30
Зарплатникам дають в нагркзку Мою карту і наливають на неї кредитний ліміт.
Прямо як в ПРиваті - КДВ і УНІ
В Пишці - Мій рахунок (зарплатна) і Мій Комфорт (Кредитна).
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:32
Да, никак - вам скажут ок - заказали, приходите завтра, на завтра скажут, что привезли такие же, но если повезет, то может кто-то сдаст и будут нормальные. Они вообще практикуют не заказывать, а уговорить вас оставить на след. срок, мол заказали, но не привезли, но чтобы не терять проценты может оставите?
Понятно, что если у них что-то есть еще припрятано, то могут достать и выдать. Или познакомиться с начем и все через него решать, даже нач может оставить вас в кабинете и сама сходить в кассу и принести вам то, что нужно, минуя всякие очереди.
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:59
А щоб не вбивати ощад24 можна оформити "Моя кредитка"
Не так добре з грошима, як погано без них.
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