Додано: Чет 30 лип, 2020 20:32

Ferlakur написав: Flamingo написав: Ferlakur а что в этом обьяснении вам что-то не понятно? а что в этом обьяснении вам что-то не понятно? viewtopic.php?p=5023527#p5023527

Непонятно, как клиент может инициировать данную процедуру, и на каком основании. Непонятно, как клиент может инициировать данную процедуру, и на каком основании.

Да, никак - вам скажут ок - заказали, приходите завтра, на завтра скажут, что привезли такие же, но если повезет, то может кто-то сдаст и будут нормальные. Они вообще практикуют не заказывать, а уговорить вас оставить на след. срок, мол заказали, но не привезли, но чтобы не терять проценты может оставите?Понятно, что если у них что-то есть еще припрятано, то могут достать и выдать. Или познакомиться с начем и все через него решать, даже нач может оставить вас в кабинете и сама сходить в кассу и принести вам то, что нужно, минуя всякие очереди.