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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1726172717281729>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:19

  Ferlakur написав:Непонятно, как клиент может инициировать данную процедуру, и на каком основании.

Саму инкассацию клиент не инициирует, но требует отдать свои средства.
А уже отделение, если не имеет чем отдавать, - заказывает инкассацию
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:37

Re: Ощадбанк

Для карты мий рахунок в гривне смс уведомления реально отключить?

Или в ощаде решили что жирно это, давать возможность пенсам свинорылам обойтись без месячного оброка в 7 грн.
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 16:46

Re: Ощадбанк

escobar написав:Для карты мий рахунок в гривне смс уведомления реально отключить?

Или в ощаде решили что жирно это, давать возможность пенсам свинорылам обойтись без месячного оброка в 7 грн.
Да можно, через колл центр, сразу же отключится и ощад24/7. Один без другого не работает.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 08:27

Так а що з кредиткою More?

Хто вже вляпався - розкажіть відчуття... зайшло/не зайшло?
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:26

по рекламе один минус- 25гр, если оборот делать лень или забудешь
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:30

  v57 написав:по рекламе один минус- 25гр, если оборот делать лень или забудешь

Зарплатникам дають в нагркзку Мою карту і наливають на неї кредитний ліміт.
Прямо як в ПРиваті - КДВ і УНІ
В Пишці - Мій рахунок (зарплатна) і Мій Комфорт (Кредитна).
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:32

  Ferlakur написав:
  Flamingo написав:Ferlakur а что в этом обьяснении вам что-то не понятно? viewtopic.php?p=5023527#p5023527

Непонятно, как клиент может инициировать данную процедуру, и на каком основании.

Да, никак - вам скажут ок - заказали, приходите завтра, на завтра скажут, что привезли такие же, но если повезет, то может кто-то сдаст и будут нормальные. Они вообще практикуют не заказывать, а уговорить вас оставить на след. срок, мол заказали, но не привезли, но чтобы не терять проценты может оставите?
Понятно, что если у них что-то есть еще припрятано, то могут достать и выдать. Или познакомиться с начем и все через него решать, даже нач может оставить вас в кабинете и сама сходить в кассу и принести вам то, что нужно, минуя всякие очереди.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:59

  vadymbanker написав:
escobar написав:Для карты мий рахунок в гривне смс уведомления реально отключить?

Или в ощаде решили что жирно это, давать возможность пенсам свинорылам обойтись без месячного оброка в 7 грн.
Да можно, через колл центр, сразу же отключится и ощад24/7. Один без другого не работает.


А щоб не вбивати ощад24 можна оформити "Моя кредитка" https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... a-creditka
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:05

  escobar написав:Для карты мий рахунок в гривне смс уведомления реально отключить?

Или в ощаде решили что жирно это, давать возможность пенсам свинорылам обойтись без месячного оброка в 7 грн.

В ощад27: "Картки і рахунки" -> выбираете свой счет (Зарплатний, Мій рахунок..) -> Картки -> Выбираете свою карту -> Безпека -> Налаштування повідомлень -> и убираете смс повідомлення.
И так по каждой карте.
И уже где-то с год при входе в ІБ Ощад27 автоматом смс не подключают (это мой опыт - У меня Зарплатная и КК).
При входе в ЛК приходит СМС с паролем, но услуга "Налаштування повідомлень" не активируется.
Востаннє редагувалось krutoff в П'ят 31 лип, 2020 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:09

  Квесторе_поверніться написав:
  v57 написав:по рекламе один минус- 25гр, если оборот делать лень или забудешь

Зарплатникам дають в нагркзку Мою карту і наливають на неї кредитний ліміт.
Прямо як в ПРиваті - КДВ і УНІ
В Пишці - Мій рахунок (зарплатна) і Мій Комфорт (Кредитна).

А ви не активируйте МК и вопрос решен.
krutoff
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