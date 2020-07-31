а ИБ на какую карту привязан?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:23
Re: Ощадбанк
а ИБ на какую карту привязан?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 01 сер, 2020 00:49
Re: Ощадбанк
была ситуация на карантине, что заказал, попросили оставить телефон и "мы вам перезвоним завтра". Завтра настало - никакого звонка, пошел к ним в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки, спрашиваю "почему не перезвонили, я ждал звонка" - "мы листочек с телефоном потеряли или уборщица случайно выкинула"
Но деньги таки отдали. А если б не пошел - еще через день могли уже и не отдать, что равно лишние нервы
Приклеить в ощад24 сервис заказа как у примата наверное религия не позволяет.
Додано: Суб 01 сер, 2020 01:04
Котикам в дикой природе можно еще
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