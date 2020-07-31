RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1726172717281729

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:23

Re: Ощадбанк

  krutoff написав:При входе в ЛК приходит СМС с паролем, но услуга "Налаштування повідомлень" не активируется.

а ИБ на какую карту привязан?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32053
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2549 раз.
Подякували: 3735 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:41

нда,
хотелось бы шото
именно о море услышать,
а не о мк с лимитом
v57
 
Повідомлень: 2674
З нами з: 14.03.10
Подякував: 99 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 00:49

Re: Ощадбанк

  ol_zy написав:а вот в ощаде даже после заказа в отделении могут не привезти валюту - при этом заказ не делают намеренно с целью уговорить вас оставить вклад на след. срок, а вам расскажут, что не подкрепили не привезли или придумают еще несколько почему.


была ситуация на карантине, что заказал, попросили оставить телефон и "мы вам перезвоним завтра". Завтра настало - никакого звонка, пошел к ним в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки, спрашиваю "почему не перезвонили, я ждал звонка" - "мы листочек с телефоном потеряли или уборщица случайно выкинула" :lol:
Но деньги таки отдали. А если б не пошел - еще через день могли уже и не отдать, что равно лишние нервы :mrgreen:
Приклеить в ощад24 сервис заказа как у примата наверное религия не позволяет. :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2355
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1087 раз.
Подякували: 960 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 01:04

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:А які реквізити Фонду Миру?

https://www.unicefusa.org/?form=donate& ... 2197977196

Дякую за інфо.


Котикам в дикой природе можно еще :idea:
https://projectcat.discovery.com/donate/
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2355
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1087 раз.
Подякували: 960 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:21

  clientage написав:
  krutoff написав:При входе в ЛК приходит СМС с паролем, но услуга "Налаштування повідомлень" не активируется.

а ИБ на какую карту привязан?

Я уже и не помню. Наверное зарплатная карта. ИБ зарегистрировал давно. ЗП Карта появилась позже.
krutoff
Аватар користувача
 
Повідомлень: 130
З нами з: 18.08.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 19:15

https://bonus.oschadbank.ua/

Можно и каталог подарков без регистрации глянуть.
На первый взгляд - 1% ваучерами, причём похоже независимо от уровня карты
Что-то типа мс-ревардса.
Что и предполагалось
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12106
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7038 раз.
Подякували: 3207 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 19:39

Думаю - такая же хрень будет и у симы
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4563
З нами з: 27.12.17
Подякував: 96 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 19:46

  mustbe написав:Думаю - такая же хрень будет и у симы

Скорее всего.
Это по "духу" напоминает симину программу, только процент сиротский.

В правилах предусмотрены некие "экстра-бонусы", но не думаю, что там будет что-то "из ряда вон выходящее", максимум 1-2% накинут, и то не факт
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12106
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7038 раз.
Подякували: 3207 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 1726172717281729
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], Pater і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16758)
01.08.2020 20:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.