а ИБ на какую карту привязан?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:23
Re: Ощадбанк
а ИБ на какую карту привязан?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 01 сер, 2020 00:49
Re: Ощадбанк
была ситуация на карантине, что заказал, попросили оставить телефон и "мы вам перезвоним завтра". Завтра настало - никакого звонка, пошел к ним в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки, спрашиваю "почему не перезвонили, я ждал звонка" - "мы листочек с телефоном потеряли или уборщица случайно выкинула"
Но деньги таки отдали. А если б не пошел - еще через день могли уже и не отдать, что равно лишние нервы
Приклеить в ощад24 сервис заказа как у примата наверное религия не позволяет.
Додано: Суб 01 сер, 2020 01:04
Котикам в дикой природе можно еще
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:21
Додано: Суб 01 сер, 2020 19:15
Можно и каталог подарков без регистрации глянуть.
На первый взгляд - 1% ваучерами, причём похоже независимо от уровня карты
Что-то типа мс-ревардса.
Что и предполагалось
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Суб 01 сер, 2020 19:39
Думаю - такая же хрень будет и у симы
Додано: Суб 01 сер, 2020 19:46
Скорее всего.
Это по "духу" напоминает симину программу, только процент сиротский.
В правилах предусмотрены некие "экстра-бонусы", но не думаю, что там будет что-то "из ряда вон выходящее", максимум 1-2% накинут, и то не факт
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Суб 01 сер, 2020 23:20
Поповнити телефон не бачу.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 23:36
Тоже не увидел. Наверно оно в кабине будет.
Просто процент кешбека настолько маленький, что даже углубляться не захотелось.
Разве что, если какие-то "экстра-бонусы" подвезут, - тогда можно будет ознакомиться поближе
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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