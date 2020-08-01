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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 сер, 2020 08:04
Re: Ощадбанк
Є вітальні 500 (50 грн в товарі) бонусів за 3 транзакції картою в місяць реєстрації в програмі. За 100 грн розрахунків 10 бонусів.
Мінімальний вихід в сертифікат 1000 бонусів.
Бонус неотоварений згорає через 12 місяців.
Без аХцій стандартні 1%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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