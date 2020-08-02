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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1727172817291730

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 06:55

Еще б желательно с ограничениями ознакомится: по пополняхам, мсс
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 08:04

Re: Ощадбанк

  Вкладчик1234 написав:Тоже не увидел. Наверно оно в кабине будет.
Просто процент кешбека настолько маленький, что даже углубляться не захотелось.

Є вітальні 500 (50 грн в товарі) бонусів за 3 транзакції картою в місяць реєстрації в програмі. За 100 грн розрахунків 10 бонусів.
Мінімальний вихід в сертифікат 1000 бонусів.
Бонус неотоварений згорає через 12 місяців.
Без аХцій стандартні 1%.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:19

Re: Ощадбанк

"Мобільні заощадження" порезали до 7%
krutoff
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 13:33

Re: Ощадбанк

Пытаюсь пополнить $ депо открытое в январе на год, в конце выдает невидома помилка. Вроде раньше можно было пополнять в течение 8 месяцев. Кто что знает?
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:43

  krutoff написав:"Мобільні заощадження" порезали до 7%

Це ЗРАДА мого банку!!!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:44

  kianushkolosov написав:Пытаюсь пополнить $ депо открытое в январе на год, в конце выдает невидома помилка. Вроде раньше можно было пополнять в течение 8 месяцев. Кто что знает?

Годовые эквивалент начальной суммы
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:24

в Ощаді відтік депозитів -21 міліард грн за перше півріччя 2020
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:13

  greenozon написав:в Ощаді відтік депозитів -21 міліард грн за перше півріччя 2020

Нафтогаз виніс.
Доложіть по депо фізиків?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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