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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 сер, 2020 08:04
Re: Ощадбанк
Є вітальні 500 (50 грн в товарі) бонусів за 3 транзакції картою в місяць реєстрації в програмі. За 100 грн розрахунків 10 бонусів.
Мінімальний вихід в сертифікат 1000 бонусів.
Бонус неотоварений згорає через 12 місяців.
Без аХцій стандартні 1%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 03 сер, 2020 11:19
Re: Ощадбанк
"Мобільні заощадження" порезали до 7%
Додано: Пон 03 сер, 2020 13:33
Re: Ощадбанк
Пытаюсь пополнить $ депо открытое в январе на год, в конце выдает невидома помилка. Вроде раньше можно было пополнять в течение 8 месяцев. Кто что знает?
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:43
никому не верю
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:44
Годовые эквивалент начальной суммы
никому не верю
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:24
в Ощаді відтік депозитів -21 міліард грн за перше півріччя 2020
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 03 сер, 2020 21:13
Нафтогаз виніс.
Доложіть по депо фізиків?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 03 сер, 2020 21:30
Тримати оборотні кошти на депо - це нормальна історія для підприємства?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 03 сер, 2020 22:00
klug да - так бюджетники вси роблять.
Пошерстить рахунки ОТГ - люди живут в нищите , с раздолбанными дорогами. в темени . в кучах мусора - но деньги ОТГ на депо. Казначейство довольно карантином - Вы нас не трогайте. мы Вас 1000 раз не тронем. Все.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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