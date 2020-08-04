|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 22:42
Goodman написав:klug да - так бюджетники вси роблять.
Пошерстить рахунки ОТГ - люди живут в нищите , с раздолбанными дорогами. в темени . в кучах мусора - но деньги ОТГ на депо. Казначейство довольно карантином - Вы нас не трогайте. мы Вас 1000 раз не тронем. Все.
Спасибо, на том что не раскрадены на "тендерах", так хоть деньги как-то сбережены.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 557
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 сер, 2020 10:27
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34286
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1716 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 10:14
колеги, підкажіть, як без комісії і звідки поповнити картку Ощаду чужу за номером.
СЕП не розглядаю, бо проблеми в адресата з реквізитами
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 779
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 05 сер, 2020 11:26
stas_rst написав:
колеги, підкажіть, як без комісії і звідки поповнити картку Ощаду чужу за номером.
СЕП не розглядаю, бо проблеми в адресата з реквізитами
пробуйте з моно, пумб, форварда - вони мзду не беруть, а ощад максимум тимчасово заблокує 1% до проведення по рахунку
-
balance
-
-
- Повідомлень: 182
- З нами з: 24.12.16
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 11:53
balance написав:
пробуйте з моно, пумб, форварда - вони мзду не беруть, а ощад максимум тимчасово заблокує 1% до проведення по рахунку
кинув з Моно ... вийшло і зайшло без %.
Дякую в карму!
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 779
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:26
balance написав: stas_rst написав:
колеги, підкажіть, як без комісії і звідки поповнити картку Ощаду чужу за номером.
СЕП не розглядаю, бо проблеми в адресата з реквізитами
пробуйте з моно, пумб, форварда - вони мзду не беруть, а ощад максимум тимчасово заблокує 1% до проведення по рахунку
Вхід на Мій рахунок карту вже не комісується?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34286
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1716 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:38
Квесторе_поверніться написав: balance написав: stas_rst написав:
колеги, підкажіть, як без комісії і звідки поповнити картку Ощаду чужу за номером.
СЕП не розглядаю, бо проблеми в адресата з реквізитами
пробуйте з моно, пумб, форварда - вони мзду не беруть, а ощад максимум тимчасово заблокує 1% до проведення по рахунку
Вхід на Мій рахунок карту вже не комісується?
На карту Ощада входящий p2p всегда был без комиссии(1% временный блок), а вот входящий сэп на счет 1% до 1 июля, с 1 июля - БЕЗ КОМИССИИ, это круто.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 557
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 сер, 2020 12:53
vadymbanker написав:
это круто
Нее, круто -- эт СЭП по 5К/оп
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32073
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2550 раз.
- Подякували: 3739 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kevin
, vpchelko
, Клиент_
і 7 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|