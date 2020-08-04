Goodman написав:klug да - так бюджетники вси роблять. Пошерстить рахунки ОТГ - люди живут в нищите , с раздолбанными дорогами. в темени . в кучах мусора - но деньги ОТГ на депо. Казначейство довольно карантином - Вы нас не трогайте. мы Вас 1000 раз не тронем. Все.
Спасибо, на том что не раскрадены на "тендерах", так хоть деньги как-то сбережены.
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stas_rst написав:колеги, підкажіть, як без комісії і звідки поповнити картку Ощаду чужу за номером. СЕП не розглядаю, бо проблеми в адресата з реквізитами
пробуйте з моно, пумб, форварда - вони мзду не беруть, а ощад максимум тимчасово заблокує 1% до проведення по рахунку
Вхід на Мій рахунок карту вже не комісується?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.