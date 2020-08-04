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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1729173017311732

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:55

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  vadymbanker написав:На карту Ощада входящий p2p всегда был без комиссии(1% временный блок)

А если манисендить самим ощАдом, то вааще все нашару и без блока
Но тута уже могут быть комисс от жадины-донора -- банки типа Привата или Вали или Пумбы
У пумба через app пумб online исходящий p2p бесплатный на любую карту Украины, как и снятие в любом atm Украины. Выгоняю % по депозиту с пумба на ощад через пумб online, далее моб. сбережения, очень удобно.
Касательно сэп по 5к, Банк не благотворительная организация, а коммерческая, которая преследуют главную-приоритетную цель - ПРИБЫЛЬ.
Так-как у Ощада разветвленная сеть, представьте себе ситуацию, как в горной местности в Карпатах, вип решил пополнить БЕЗ КОМИССИИ налом карту на 4млн грн(предположим у него сделка была купли продажи дома/участка в данной местности), через кассу в маленьком шатком отделение старого типа. Ему надо их сэпом перевести и он это сделает, день в день, всего за 500грн(лучший вариант чтоб не ехать 120 км в областной центр с деньгами, а перестраховаться и положить на карту в любом отделение). Так-как это отдалённое отделение старого типа, деньги ночевать не смогут(по кассовой инструкции нбу), сотрудники отделения будут вынуждены до вчера, а возможно ночевать, ждать инкассацию, внеочередную, которая в свою очередь потратит 300-500 грн топлива и времени. И вы хотите чтоб в данной ситуации Банк заработал ноль...
А теперь главное! Положил он их на карту и снял через два дня в отделение в большом городе, мало того, что Банк в данной ситуации заработал по настоящему ноль без сэпа, так еще в убыток попал из-за хронологии действий описанной выше.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 17:19

  vadymbanker написав:
clientage написав:
  vadymbanker написав:На карту Ощада входящий p2p всегда был без комиссии(1% временный блок)

А если манисендить самим ощАдом, то вааще все нашару и без блока
Но тута уже могут быть комисс от жадины-донора -- банки типа Привата или Вали или Пумбы
У пумба через app пумб online исходящий p2p бесплатный на любую карту Украины, как и снятие в любом atm Украины. Выгоняю % по депозиту с пумба на ощад через пумб online, далее моб. сбережения, очень удобно.
Касательно сэп по 5к, Банк не благотворительная организация, а коммерческая, которая преследуют главную-приоритетную цель - ПРИБЫЛЬ.
Так-как у Ощада разветвленная сеть, представьте себе ситуацию, как в горной местности в Карпатах, вип решил пополнить БЕЗ КОМИССИИ налом карту на 4млн грн(предположим у него сделка была купли продажи дома/участка в данной местности), через кассу в маленьком шатком отделение старого типа. Ему надо их сэпом перевести и он это сделает, день в день, всего за 500грн(лучший вариант чтоб не ехать 120 км в областной центр с деньгами, а перестраховаться и положить на карту в любом отделение). Так-как это отдалённое отделение старого типа, деньги ночевать не смогут(по кассовой инструкции нбу), сотрудники отделения будут вынуждены до вчера, а возможно ночевать, ждать инкассацию, внеочередную, которая в свою очередь потратит 300-500 грн топлива и времени. И вы хотите чтоб в данной ситуации Банк заработал ноль...
А теперь главное! Положил он их на карту и снял через два дня в отделение в большом городе, мало того, что Банк в данной ситуации заработал по настоящему ноль без сэпа, так еще в убыток попал из-за хронологии действий описанной выше.

Сепим авалем бесплатно,такой же банк,но бесплатно,от слова совсем бесплатно. Я большие не доверяю банку,лучше все-таки кеш-надежнее
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 17:20

vadymbanker да вам бы сказки писать. Прям скупая слеза пробежала по моей не бритой щеке в ужасе за бедное маленькое отделение среди карпатских гор. Только мне сдается, что сделки описанные вами случаются раз в сто лет (если случаются вообще - мне сложно представить что это за вип согласившийся среди гор взять не маленькую сумму налом - да и люди которые туда ему нал везли - они разве не могли рассчитаться с ним в более цивилизованном месте? - и не побоялись же ;)), зато людей, живущих в областном центрах и сдающих в центральные отделения, не требующие инкассации в разы больше и затрат на такой наличке - копейки, а нал еще можно и на межбанке продать - и заработать на нем. Так что не надо тут сказки про бедный ощАД тратящий огромные деньги на инкассацию, которые надо отбить на СЭПах да еще при этом не забыть и заработать.
ЗЫ. И да по поводу требований НБУ к остаткам кас - не мелите чушь - потому как на этом форуме случаются люди, которые немного в теме :). Так вот тут возможны два варианта - если это ваше отделение совсем с нулевым лимитом хранения ценностей - у него и так каждый вечер и каждое утро приезжает инкассация - утром все привозит, а вечером все вывозит. Это случай первый. Случай второй - если у отделения не нулевой лимит - то во первых НБУ остатки отделений уже давно не контролирует никак от слова совсем, а во вторых - остатки по методике НБУ считаются не на конкретный день а в среднем за месяц - то есть имея условно говоря право хранить ценностей на 200 тыс. грн. отделение имеет право в отдельный день хранить 4 млн. - а потом по минимуму и ничего при этом не нарушить. Опять таки не нарушить не НБУ-шную постанову, а внутреннюю инструкцию самого ощАДа потому как эти моменты регламентируются внутренними документами банков. Другими словами - в первом случае инкассация приедет и так, а во втором - срочно вызывать ее нужды нет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 17:33

  vadymbanker написав:представьте себе ситуацию, как в горной местности в Карпатах, вип решил пополнить БЕЗ КОМИССИИ налом карту на 4млн грн(предположим у него сделка была купли продажи дома/участка в данной местности), через кассу в маленьком шатком отделение старого типа

Это не ситуация, это фантастика какая-то. Не научная
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 17:36

Ощадбанк

Flamingo написав:vadymbanker да вам бы сказки писать. Прям скупая слеза пробежала по моей не бритой щеке в ужасе за бедное маленькое отделение среди карпатских гор. Только мне сдается, что сделки описанные вами случаются раз в сто лет (если случаются вообще - мне сложно представить что это за вип согласившийся среди гор взять не маленькую сумму налом - да и люди которые туда ему нал везли - они разве не могли рассчитаться с ним в более цивилизованном месте? - и не побоялись же ;)), зато людей, живущих в областном центрах и сдающих в центральные отделения, не требующие инкассации в разы больше и затрат на такой наличке - копейки, а нал еще можно и на межбанке продать - и заработать на нем. Так что не надо тут сказки про бедный ощАД тратящий огромные деньги на инкассацию, которые надо отбить на СЭПах да еще при этом не забыть и заработать.
ЗЫ. И да по поводу требований НБУ к остаткам кас - не мелите чушь - потому как на этом форуме случаются люди, которые немного в теме :). Так вот тут возможны два варианта - если это ваше отделение совсем с нулевым лимитом хранения ценностей - у него и так каждый вечер и каждое утро приезжает инкассация - утром все привозит, а вечером все вывозит. Это случай первый. Случай второй - если у отделения не нулевой лимит - то во первых НБУ остатки отделений уже давно не контролирует никак от слова совсем, а во вторых - остатки по методике НБУ считаются не на конкретный день а в среднем за месяц - то есть имея условно говоря право хранить ценностей на 200 тыс. грн. отделение имеет право в отдельный день хранить 4 млн. - а потом по минимуму и ничего при этом не нарушить. Опять таки не нарушить не НБУ-шную постанову, а внутреннюю инструкцию самого ощАДа потому как эти моменты регламентируются внутренними документами банков. Другими словами - в первом случае инкассация приедет и так, а во втором - срочно вызывать ее нужды нет
Посмотрите инструкцию нбу, не одному отделению не позволят хранить 4млн грн, тем более в сельской местности на ночь, там должен быть сейф, с определенной степенью опора. Касательно межбанковские продажи наличности, на гривнах не заработаешь, на валюте да. Касательно раз в сто лет, я это делал один раз, в гривнах, а так же мой товарищ, сдал в райцентре $110k, в 16:45, очень не хотели в отделение принимать, пришлось звонить в областное управление(почему интересно не хотели, причины описывал выше). Это в 1000 раз лучше и безопасней, чем ехать с ними зимой! вечером 85 км.
vadymbanker
 
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