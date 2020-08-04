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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1729173017311732 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 495 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 147 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 135 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 103 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 65 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 45 Всього голосів : 495 Додано: Сер 05 сер, 2020 16:55 Re: Ощадбанк clientage написав: vadymbanker написав: На карту Ощада входящий p2p всегда был без комиссии(1% временный блок) На карту Ощада входящий p2p всегда был без комиссии(1% временный блок)

А если манисендить самим ощАдом , то вааще все нашару и без блока

Но тута уже могут быть комисс от жадины-донора -- банки типа Привата или Вали или Пумбы А если манисендить, то вааще все нашару и без блокаНо тута уже могут быть комисс от жадины-донора -- банки типа Привата или Вали или Пумбы У пумба через app пумб online исходящий p2p бесплатный на любую карту Украины, как и снятие в любом atm Украины. Выгоняю % по депозиту с пумба на ощад через пумб online, далее моб. сбережения, очень удобно.

Касательно сэп по 5к, Банк не благотворительная организация, а коммерческая, которая преследуют главную-приоритетную цель - ПРИБЫЛЬ.

Так-как у Ощада разветвленная сеть, представьте себе ситуацию, как в горной местности в Карпатах, вип решил пополнить БЕЗ КОМИССИИ налом карту на 4млн грн(предположим у него сделка была купли продажи дома/участка в данной местности), через кассу в маленьком шатком отделение старого типа. Ему надо их сэпом перевести и он это сделает, день в день, всего за 500грн(лучший вариант чтоб не ехать 120 км в областной центр с деньгами, а перестраховаться и положить на карту в любом отделение). Так-как это отдалённое отделение старого типа, деньги ночевать не смогут(по кассовой инструкции нбу), сотрудники отделения будут вынуждены до вчера, а возможно ночевать, ждать инкассацию, внеочередную, которая в свою очередь потратит 300-500 грн топлива и времени. И вы хотите чтоб в данной ситуации Банк заработал ноль...

А теперь главное! Положил он их на карту и снял через два дня в отделение в большом городе, мало того, что Банк в данной ситуации заработал по настоящему ноль без сэпа, так еще в убыток попал из-за хронологии действий описанной выше. У пумба через app пумб online исходящий p2p бесплатный на любую карту Украины, как и снятие в любом atm Украины. Выгоняю % по депозиту с пумба на ощад через пумб online, далее моб. сбережения, очень удобно.Касательно сэп по 5к, Банк не благотворительная организация, а коммерческая, которая преследуют главную-приоритетную цель - ПРИБЫЛЬ.Так-как у Ощада разветвленная сеть, представьте себе ситуацию, как в горной местности в Карпатах, вип решил пополнить БЕЗ КОМИССИИ налом карту на 4млн грн(предположим у него сделка была купли продажи дома/участка в данной местности), через кассу в маленьком шатком отделение старого типа. Ему надо их сэпом перевести и он это сделает, день в день, всего за 500грн(лучший вариант чтоб не ехать 120 км в областной центр с деньгами, а перестраховаться и положить на карту в любом отделение). Так-как это отдалённое отделение старого типа, деньги ночевать не смогут(по кассовой инструкции нбу), сотрудники отделения будут вынуждены до вчера, а возможно ночевать, ждать инкассацию, внеочередную, которая в свою очередь потратит 300-500 грн топлива и времени. И вы хотите чтоб в данной ситуации Банк заработал ноль...А теперь главное! Положил он их на карту и снял через два дня в отделение в большом городе, мало того, что Банк в данной ситуации заработал по настоящему ноль без сэпа, так еще в убыток попал из-за хронологии действий описанной выше. vadymbanker Повідомлень: 560 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 17:19 vadymbanker написав: clientage написав: vadymbanker написав: На карту Ощада входящий p2p всегда был без комиссии(1% временный блок) На карту Ощада входящий p2p всегда был без комиссии(1% временный блок)

А если манисендить самим ощАдом , то вааще все нашару и без блока

Но тута уже могут быть комисс от жадины-донора -- банки типа Привата или Вали или Пумбы А если манисендить, то вааще все нашару и без блокаНо тута уже могут быть комисс от жадины-донора -- банки типа Привата или Вали или Пумбы У пумба через app пумб online исходящий p2p бесплатный на любую карту Украины, как и снятие в любом atm Украины. Выгоняю % по депозиту с пумба на ощад через пумб online, далее моб. сбережения, очень удобно.

Касательно сэп по 5к, Банк не благотворительная организация, а коммерческая, которая преследуют главную-приоритетную цель - ПРИБЫЛЬ.

Так-как у Ощада разветвленная сеть, представьте себе ситуацию, как в горной местности в Карпатах, вип решил пополнить БЕЗ КОМИССИИ налом карту на 4млн грн(предположим у него сделка была купли продажи дома/участка в данной местности), через кассу в маленьком шатком отделение старого типа. Ему надо их сэпом перевести и он это сделает, день в день, всего за 500грн(лучший вариант чтоб не ехать 120 км в областной центр с деньгами, а перестраховаться и положить на карту в любом отделение). Так-как это отдалённое отделение старого типа, деньги ночевать не смогут(по кассовой инструкции нбу), сотрудники отделения будут вынуждены до вчера, а возможно ночевать, ждать инкассацию, внеочередную, которая в свою очередь потратит 300-500 грн топлива и времени. И вы хотите чтоб в данной ситуации Банк заработал ноль...

А теперь главное! Положил он их на карту и снял через два дня в отделение в большом городе, мало того, что Банк в данной ситуации заработал по настоящему ноль без сэпа, так еще в убыток попал из-за хронологии действий описанной выше. У пумба через app пумб online исходящий p2p бесплатный на любую карту Украины, как и снятие в любом atm Украины. Выгоняю % по депозиту с пумба на ощад через пумб online, далее моб. сбережения, очень удобно.Касательно сэп по 5к, Банк не благотворительная организация, а коммерческая, которая преследуют главную-приоритетную цель - ПРИБЫЛЬ.Так-как у Ощада разветвленная сеть, представьте себе ситуацию, как в горной местности в Карпатах, вип решил пополнить БЕЗ КОМИССИИ налом карту на 4млн грн(предположим у него сделка была купли продажи дома/участка в данной местности), через кассу в маленьком шатком отделение старого типа. Ему надо их сэпом перевести и он это сделает, день в день, всего за 500грн(лучший вариант чтоб не ехать 120 км в областной центр с деньгами, а перестраховаться и положить на карту в любом отделение). Так-как это отдалённое отделение старого типа, деньги ночевать не смогут(по кассовой инструкции нбу), сотрудники отделения будут вынуждены до вчера, а возможно ночевать, ждать инкассацию, внеочередную, которая в свою очередь потратит 300-500 грн топлива и времени. И вы хотите чтоб в данной ситуации Банк заработал ноль...А теперь главное! Положил он их на карту и снял через два дня в отделение в большом городе, мало того, что Банк в данной ситуации заработал по настоящему ноль без сэпа, так еще в убыток попал из-за хронологии действий описанной выше.

Сепим авалем бесплатно,такой же банк,но бесплатно,от слова совсем бесплатно. Я большие не доверяю банку,лучше все-таки кеш-надежнее Сепим авалем бесплатно,такой же банк,но бесплатно,от слова совсем бесплатно. Я большие не доверяю банку,лучше все-таки кеш-надежнее никому не верю sens

Повідомлень: 12341 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 717 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 17:20 vadymbanker да вам бы сказки писать. Прям скупая слеза пробежала по моей не бритой щеке в ужасе за бедное маленькое отделение среди карпатских гор. Только мне сдается, что сделки описанные вами случаются раз в сто лет (если случаются вообще - мне сложно представить что это за вип согласившийся среди гор взять не маленькую сумму налом - да и люди которые туда ему нал везли - они разве не могли рассчитаться с ним в более цивилизованном месте? - и не побоялись же ), зато людей, живущих в областном центрах и сдающих в центральные отделения, не требующие инкассации в разы больше и затрат на такой наличке - копейки, а нал еще можно и на межбанке продать - и заработать на нем. Так что не надо тут сказки про бедный ощАД тратящий огромные деньги на инкассацию, которые надо отбить на СЭПах да еще при этом не забыть и заработать.

ЗЫ. И да по поводу требований НБУ к остаткам кас - не мелите чушь - потому как на этом форуме случаются люди, которые немного в теме . Так вот тут возможны два варианта - если это ваше отделение совсем с нулевым лимитом хранения ценностей - у него и так каждый вечер и каждое утро приезжает инкассация - утром все привозит, а вечером все вывозит. Это случай первый. Случай второй - если у отделения не нулевой лимит - то во первых НБУ остатки отделений уже давно не контролирует никак от слова совсем, а во вторых - остатки по методике НБУ считаются не на конкретный день а в среднем за месяц - то есть имея условно говоря право хранить ценностей на 200 тыс. грн. отделение имеет право в отдельный день хранить 4 млн. - а потом по минимуму и ничего при этом не нарушить. Опять таки не нарушить не НБУ-шную постанову, а внутреннюю инструкцию самого ощАДа потому как эти моменты регламентируются внутренними документами банков. Другими словами - в первом случае инкассация приедет и так, а во втором - срочно вызывать ее нужды нет да вам бы сказки писать. Прям скупая слеза пробежала по моей не бритой щеке в ужасе за бедное маленькое отделение среди карпатских гор. Только мне сдается, что сделки описанные вами случаются раз в сто лет (если случаются вообще - мне сложно представить что это за вип согласившийся среди гор взять не маленькую сумму налом - да и люди которые туда ему нал везли - они разве не могли рассчитаться с ним в более цивилизованном месте? - и не побоялись же), зато людей, живущих в областном центрах и сдающих в центральные отделения, не требующие инкассации в разы больше и затрат на такой наличке - копейки, а нал еще можно и на межбанке продать - и заработать на нем. Так что не надо тут сказки про бедный ощАД тратящий огромные деньги на инкассацию, которые надо отбить на СЭПах да еще при этом не забыть и заработать.ЗЫ. И да по поводу требований НБУ к остаткам кас - не мелите чушь - потому как на этом форуме случаются люди, которые немного в теме. Так вот тут возможны два варианта - если это ваше отделение совсем с нулевым лимитом хранения ценностей - у него и так каждый вечер и каждое утро приезжает инкассация - утром все привозит, а вечером все вывозит. Это случай первый. Случай второй - если у отделения не нулевой лимит - то во первых НБУ остатки отделений уже давно не контролирует никак от слова совсем, а во вторых - остатки по методике НБУ считаются не на конкретный день а в среднем за месяц - то есть имея условно говоря право хранить ценностей на 200 тыс. грн. отделение имеет право в отдельный день хранить 4 млн. - а потом по минимуму и ничего при этом не нарушить. Опять таки не нарушить не НБУ-шную постанову, а внутреннюю инструкцию самого ощАДа потому как эти моменты регламентируются внутренними документами банков. Другими словами - в первом случае инкассация приедет и так, а во втором - срочно вызывать ее нужды нет 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 4768 З нами з: 20.03.15 Подякував: 84 раз. Подякували: 1063 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 17:33 vadymbanker написав: представьте себе ситуацию, как в горной местности в Карпатах, вип решил пополнить БЕЗ КОМИССИИ налом карту на 4млн грн(предположим у него сделка была купли продажи дома/участка в данной местности), через кассу в маленьком шатком отделение старого типа представьте себе ситуацию, как в горной местности в Карпатах, вип решил пополнить БЕЗ КОМИССИИ налом карту на 4млн грн(предположим у него сделка была купли продажи дома/участка в данной местности), через кассу в маленьком шатком отделение старого типа

Это не ситуация, это фантастика какая-то. Не научная Это не ситуация, это фантастика какая-то. Не научная EximBonus информер

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Повідомлень: 4573 З нами з: 27.12.17 Подякував: 96 раз. Подякували: 397 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 17:36 Ощадбанк Flamingo написав: vadymbanker да вам бы сказки писать. Прям скупая слеза пробежала по моей не бритой щеке в ужасе за бедное маленькое отделение среди карпатских гор. Только мне сдается, что сделки описанные вами случаются раз в сто лет (если случаются вообще - мне сложно представить что это за вип согласившийся среди гор взять не маленькую сумму налом - да и люди которые туда ему нал везли - они разве не могли рассчитаться с ним в более цивилизованном месте? - и не побоялись же ), зато людей, живущих в областном центрах и сдающих в центральные отделения, не требующие инкассации в разы больше и затрат на такой наличке - копейки, а нал еще можно и на межбанке продать - и заработать на нем. Так что не надо тут сказки про бедный ощАД тратящий огромные деньги на инкассацию, которые надо отбить на СЭПах да еще при этом не забыть и заработать.

ЗЫ. И да по поводу требований НБУ к остаткам кас - не мелите чушь - потому как на этом форуме случаются люди, которые немного в теме . Так вот тут возможны два варианта - если это ваше отделение совсем с нулевым лимитом хранения ценностей - у него и так каждый вечер и каждое утро приезжает инкассация - утром все привозит, а вечером все вывозит. Это случай первый. Случай второй - если у отделения не нулевой лимит - то во первых НБУ остатки отделений уже давно не контролирует никак от слова совсем, а во вторых - остатки по методике НБУ считаются не на конкретный день а в среднем за месяц - то есть имея условно говоря право хранить ценностей на 200 тыс. грн. отделение имеет право в отдельный день хранить 4 млн. - а потом по минимуму и ничего при этом не нарушить. Опять таки не нарушить не НБУ-шную постанову, а внутреннюю инструкцию самого ощАДа потому как эти моменты регламентируются внутренними документами банков. Другими словами - в первом случае инкассация приедет и так, а во втором - срочно вызывать ее нужды нет да вам бы сказки писать. Прям скупая слеза пробежала по моей не бритой щеке в ужасе за бедное маленькое отделение среди карпатских гор. Только мне сдается, что сделки описанные вами случаются раз в сто лет (если случаются вообще - мне сложно представить что это за вип согласившийся среди гор взять не маленькую сумму налом - да и люди которые туда ему нал везли - они разве не могли рассчитаться с ним в более цивилизованном месте? - и не побоялись же), зато людей, живущих в областном центрах и сдающих в центральные отделения, не требующие инкассации в разы больше и затрат на такой наличке - копейки, а нал еще можно и на межбанке продать - и заработать на нем. Так что не надо тут сказки про бедный ощАД тратящий огромные деньги на инкассацию, которые надо отбить на СЭПах да еще при этом не забыть и заработать.ЗЫ. И да по поводу требований НБУ к остаткам кас - не мелите чушь - потому как на этом форуме случаются люди, которые немного в теме. Так вот тут возможны два варианта - если это ваше отделение совсем с нулевым лимитом хранения ценностей - у него и так каждый вечер и каждое утро приезжает инкассация - утром все привозит, а вечером все вывозит. Это случай первый. Случай второй - если у отделения не нулевой лимит - то во первых НБУ остатки отделений уже давно не контролирует никак от слова совсем, а во вторых - остатки по методике НБУ считаются не на конкретный день а в среднем за месяц - то есть имея условно говоря право хранить ценностей на 200 тыс. грн. отделение имеет право в отдельный день хранить 4 млн. - а потом по минимуму и ничего при этом не нарушить. Опять таки не нарушить не НБУ-шную постанову, а внутреннюю инструкцию самого ощАДа потому как эти моменты регламентируются внутренними документами банков. Другими словами - в первом случае инкассация приедет и так, а во втором - срочно вызывать ее нужды нет Посмотрите инструкцию нбу, не одному отделению не позволят хранить 4млн грн, тем более в сельской местности на ночь, там должен быть сейф, с определенной степенью опора. Касательно межбанковские продажи наличности, на гривнах не заработаешь, на валюте да. Касательно раз в сто лет, я это делал один раз, в гривнах, а так же мой товарищ, сдал в райцентре $110k, в 16:45, очень не хотели в отделение принимать, пришлось звонить в областное управление(почему интересно не хотели, причины описывал выше). Это в 1000 раз лучше и безопасней, чем ехать с ними зимой! вечером 85 км. Посмотрите инструкцию нбу, не одному отделению не позволят хранить 4млн грн, тем более в сельской местности на ночь, там должен быть сейф, с определенной степенью опора. Касательно межбанковские продажи наличности, на гривнах не заработаешь, на валюте да. Касательно раз в сто лет, я это делал один раз, в гривнах, а так же мой товарищ, сдал в райцентре $110k, в 16:45, очень не хотели в отделение принимать, пришлось звонить в областное управление(почему интересно не хотели, причины описывал выше). Это в 1000 раз лучше и безопасней, чем ехать с ними зимой! вечером 85 км. vadymbanker Повідомлень: 560 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1729173017311732 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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