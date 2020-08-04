Додано: Сер 05 сер, 2020 17:20

да вам бы сказки писать. Прям скупая слеза пробежала по моей не бритой щеке в ужасе за бедное маленькое отделение среди карпатских гор. Только мне сдается, что сделки описанные вами случаются раз в сто лет (если случаются вообще - мне сложно представить что это за вип согласившийся среди гор взять не маленькую сумму налом - да и люди которые туда ему нал везли - они разве не могли рассчитаться с ним в более цивилизованном месте? - и не побоялись же), зато людей, живущих в областном центрах и сдающих в центральные отделения, не требующие инкассации в разы больше и затрат на такой наличке - копейки, а нал еще можно и на межбанке продать - и заработать на нем. Так что не надо тут сказки про бедный ощАД тратящий огромные деньги на инкассацию, которые надо отбить на СЭПах да еще при этом не забыть и заработать.ЗЫ. И да по поводу требований НБУ к остаткам кас - не мелите чушь - потому как на этом форуме случаются люди, которые немного в теме. Так вот тут возможны два варианта - если это ваше отделение совсем с нулевым лимитом хранения ценностей - у него и так каждый вечер и каждое утро приезжает инкассация - утром все привозит, а вечером все вывозит. Это случай первый. Случай второй - если у отделения не нулевой лимит - то во первых НБУ остатки отделений уже давно не контролирует никак от слова совсем, а во вторых - остатки по методике НБУ считаются не на конкретный день а в среднем за месяц - то есть имея условно говоря право хранить ценностей на 200 тыс. грн. отделение имеет право в отдельный день хранить 4 млн. - а потом по минимуму и ничего при этом не нарушить. Опять таки не нарушить не НБУ-шную постанову, а внутреннюю инструкцию самого ощАДа потому как эти моменты регламентируются внутренними документами банков. Другими словами - в первом случае инкассация приедет и так, а во втором - срочно вызывать ее нужды нет