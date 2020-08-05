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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1730173117321733

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
103
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:04

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:чел продал дом

Почему не по б/н продал?!
Зачем ему нал?!
Небойсь деньги моет -- продал за мульён, а в договоре 5 нарисовал :)
Надо еще его контрагентом поинтересоваться :)

ПС. Мы тут строим кешлес-Украину, а самый хлавный апологет этого предлагает нал в мошне носить. Да ощАд за б/н еще и доплачивать должен, а не на 500грн стричь имярека :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:52

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  vadymbanker написав:чел продал дом

Почему не по б/н продал?!
Зачем ему нал?!
Небойсь деньги моет -- продал за мульён, а в договоре 5 нарисовал :)
Надо еще его контрагентом поинтересоваться :)

ПС. Мы тут строим кешлес-Украину, а самый хлавный апологет этого предлагает нал в мошне носить. Да ощАд за б/н еще и доплачивать должен, а не на 500грн стричь имярека :evil:
Это в идеале, но по прежнему 95% сделок наличные у нотариусов. Люди бояться этот переход денег с одновременностью прав на имущество. Нотариусы тоже это не понимают, по крайне мере обычные нотариусы, не премиум.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:31

Не вижу никакой взаимосвязи в такой логической цепочке:
1. Какой-то випчик может продать за нал что-то в глухом карпатском селе и захотеть положить выручку в ощад.
и
2. Ощад берёт поборы за сэпы свыше 5к.

Не нужно много нала - ставь заград на п1, а не на п2
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:21

  clientage написав:
  vadymbanker написав:чел продал дом

Почему не по б/н продал?!
Зачем ему нал?!
Небойсь деньги моет -- продал за мульён, а в договоре 5 нарисовал :)
Надо еще его контрагентом поинтересоваться :)

ПС. Мы тут строим кешлес-Украину, а самый хлавный апологет этого предлагает нал в мошне носить. Да ощАд за б/н еще и доплачивать должен, а не на 500грн стричь имярека :evil:
сейчас и квартиры за нал на вторичке ,зато в договоре рыночная цена. Это практика не нова. Также и машинки на рынке свои нотариусы оформляют. Про СЕП,ну не понимаю я этой человеческой логики-платить комиссию. Даже госприват позволяет положить через кассу на универсальную,а с нее за 3 грн Вадик,отправляй на верные реквизиты
никому не верю
sens
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