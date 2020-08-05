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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:04
vadymbanker написав:
чел продал дом
Почему не по б/н продал?!
Зачем ему нал?!
Небойсь деньги моет -- продал за мульён, а в договоре 5 нарисовал
Надо еще его контрагентом поинтересоваться
ПС. Мы тут строим кешлес-Украину, а самый хлавный апологет этого предлагает нал в мошне носить. Да ощАд за б/н еще и доплачивать должен, а не на 500грн стричь имярека
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 05 сер, 2020 19:52
clientage написав: vadymbanker написав:
чел продал дом
Почему не по б/н продал?!
Зачем ему нал?!
Небойсь деньги моет -- продал за мульён, а в договоре 5 нарисовал
Надо еще его контрагентом поинтересоваться
ПС. Мы тут строим кешлес-Украину, а самый хлавный апологет этого предлагает нал в мошне носить. Да ощАд за б/н еще и доплачивать должен, а не на 500грн стричь имярека
Это в идеале, но по прежнему 95% сделок наличные у нотариусов. Люди бояться этот переход денег с одновременностью прав на имущество. Нотариусы тоже это не понимают, по крайне мере обычные нотариусы, не премиум.
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vadymbanker
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Додано: Сер 05 сер, 2020 20:31
Не вижу никакой взаимосвязи в такой логической цепочке:
1. Какой-то випчик может продать за нал что-то в глухом карпатском селе и захотеть положить выручку в ощад.
и
2. Ощад берёт поборы за сэпы свыше 5к.
Не нужно много нала - ставь заград на п1, а не на п2
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mustbe
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Додано: Сер 05 сер, 2020 21:21
clientage написав: vadymbanker написав:
чел продал дом
Почему не по б/н продал?!
Зачем ему нал?!
Небойсь деньги моет -- продал за мульён, а в договоре 5 нарисовал
Надо еще его контрагентом поинтересоваться
ПС. Мы тут строим кешлес-Украину, а самый хлавный апологет этого предлагает нал в мошне носить. Да ощАд за б/н еще и доплачивать должен, а не на 500грн стричь имярека
сейчас и квартиры за нал на вторичке ,зато в договоре рыночная цена. Это практика не нова. Также и машинки на рынке свои нотариусы оформляют. Про СЕП,ну не понимаю я этой человеческой логики-платить комиссию. Даже госприват позволяет положить через кассу на универсальную,а с нее за 3 грн Вадик,отправляй на верные реквизиты
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 05 сер, 2020 23:05
mustbe написав:
Не вижу никакой взаимосвязи в такой логической цепочке:
1. Какой-то випчик может продать за нал что-то в глухом карпатском селе и захотеть положить выручку в ощад.
и
2. Ощад берёт поборы за сэпы свыше 5к.
Не нужно много нала - ставь заград на п1, а не на п2
1. Випчик продаёт випчику из офшора в офшор
Ярославский купил у Пинчука Кредит-Днепр? Нет. Один офшор купил у другого. И конечно же Пинчук не заплатил 18% подоходного с продажи (т.к. он не продавал "типа")
Сынок Богуслаева купил итальянский остров? Нет. Купил офшор из Тринидада
Так что "кешлес-Украина" разве что для покупок в Сильпо и АТБ
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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