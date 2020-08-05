vadymbanker написав:

clientage написав: vadymbanker написав: На карту Ощада входящий p2p всегда был без комиссии(1% временный блок) На карту Ощада входящий p2p всегда был без комиссии(1% временный блок)

А если манисендить самим ощАдом , то вааще все нашару и без блока

Но тута уже могут быть комисс от жадины-донора -- банки типа Привата или Вали или Пумбы А если манисендить, то вааще все нашару и без блокаНо тута уже могут быть комисс от жадины-донора -- банки типа Привата или Вали или Пумбы

У пумба через app пумб online исходящий p2p бесплатный на любую карту Украины, как и снятие в любом atm Украины. Выгоняю % по депозиту с пумба на ощад через пумб online, далее моб. сбережения, очень удобно.Касательно сэп по 5к, Банк не благотворительная организация, а коммерческая, которая преследуют главную-приоритетную цель - ПРИБЫЛЬ.Так-как у Ощада разветвленная сеть, представьте себе ситуацию, как в горной местности в Карпатах, вип решил пополнить БЕЗ КОМИССИИ налом карту на 4млн грн(предположим у него сделка была купли продажи дома/участка в данной местности), через кассу в маленьком шатком отделение старого типа. Ему надо их сэпом перевести и он это сделает, день в день, всего за 500грн(лучший вариант чтоб не ехать 120 км в областной центр с деньгами, а перестраховаться и положить на карту в любом отделение). Так-как это отдалённое отделение старого типа, деньги ночевать не смогут(по кассовой инструкции нбу), сотрудники отделения будут вынуждены до вчера, а возможно ночевать, ждать инкассацию, внеочередную, которая в свою очередь потратит 300-500 грн топлива и времени. И вы хотите чтоб в данной ситуации Банк заработал ноль...А теперь главное! Положил он их на карту и снял через два дня в отделение в большом городе, мало того, что Банк в данной ситуации заработал по настоящему ноль без сэпа, так еще в убыток попал из-за хронологии действий описанной выше.