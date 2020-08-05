Почему не по б/н продал?! Зачем ему нал?! Небойсь деньги моет -- продал за мульён, а в договоре 5 нарисовал Надо еще его контрагентом поинтересоваться
ПС. Мы тут строим кешлес-Украину, а самый хлавный апологет этого предлагает нал в мошне носить. Да ощАд за б/н еще и доплачивать должен, а не на 500грн стричь имярека
Это в идеале, но по прежнему 95% сделок наличные у нотариусов. Люди бояться этот переход денег с одновременностью прав на имущество. Нотариусы тоже это не понимают, по крайне мере обычные нотариусы, не премиум.
Не вижу никакой взаимосвязи в такой логической цепочке: 1. Какой-то випчик может продать за нал что-то в глухом карпатском селе и захотеть положить выручку в ощад. и 2. Ощад берёт поборы за сэпы свыше 5к.
Не нужно много нала - ставь заград на п1, а не на п2
Почему не по б/н продал?! Зачем ему нал?! Небойсь деньги моет -- продал за мульён, а в договоре 5 нарисовал Надо еще его контрагентом поинтересоваться
ПС. Мы тут строим кешлес-Украину, а самый хлавный апологет этого предлагает нал в мошне носить. Да ощАд за б/н еще и доплачивать должен, а не на 500грн стричь имярека
сейчас и квартиры за нал на вторичке ,зато в договоре рыночная цена. Это практика не нова. Также и машинки на рынке свои нотариусы оформляют. Про СЕП,ну не понимаю я этой человеческой логики-платить комиссию. Даже госприват позволяет положить через кассу на универсальную,а с нее за 3 грн Вадик,отправляй на верные реквизиты
vadymbanker написав:На карту Ощада входящий p2p всегда был без комиссии(1% временный блок)
А если манисендить самим ощАдом, то вааще все нашару и без блока Но тута уже могут быть комисс от жадины-донора -- банки типа Привата или Вали или Пумбы
У пумба через app пумб online исходящий p2p бесплатный на любую карту Украины, как и снятие в любом atm Украины. Выгоняю % по депозиту с пумба на ощад через пумб online, далее моб. сбережения, очень удобно. Касательно сэп по 5к, Банк не благотворительная организация, а коммерческая, которая преследуют главную-приоритетную цель - ПРИБЫЛЬ. Так-как у Ощада разветвленная сеть, представьте себе ситуацию, как в горной местности в Карпатах, вип решил пополнить БЕЗ КОМИССИИ налом карту на 4млн грн(предположим у него сделка была купли продажи дома/участка в данной местности), через кассу в маленьком шатком отделение старого типа. Ему надо их сэпом перевести и он это сделает, день в день, всего за 500грн(лучший вариант чтоб не ехать 120 км в областной центр с деньгами, а перестраховаться и положить на карту в любом отделение). Так-как это отдалённое отделение старого типа, деньги ночевать не смогут(по кассовой инструкции нбу), сотрудники отделения будут вынуждены до вчера, а возможно ночевать, ждать инкассацию, внеочередную, которая в свою очередь потратит 300-500 грн топлива и времени. И вы хотите чтоб в данной ситуации Банк заработал ноль... А теперь главное! Положил он их на карту и снял через два дня в отделение в большом городе, мало того, что Банк в данной ситуации заработал по настоящему ноль без сэпа, так еще в убыток попал из-за хронологии действий описанной выше.
что дешевле для банки один сэп 50К или 10 сэпов по 5К? клиенту по большому счету все равно и он хоть 100 сэпов по 5К сделает, чтобы нужную сумму без комиссии отправить. хотя есть олени которые платят по 100грн за бумажную платежку лишь бы не ставить клиент-банк (а есть и те кто ставит, но платежки только бумажные по 100грн)
clientage написав:[quote="5030011:vadymbanker"]На карту Ощада входящий p2p всегда был без комиссии(1% временный блок)
А если манисендить самим ощАдом, то вааще все нашару и без блока Но тута уже могут быть комисс от жадины-донора -- банки типа Привата или Вали или Пумбы
У пумба через app пумб online исходящий p2p бесплатный на любую карту Украины, как и снятие в любом atm Украины. Выгоняю % по депозиту с пумба на ощад через пумб online, далее моб. сбережения, очень удобно. Касательно сэп по 5к, Банк не благотворительная организация, а коммерческая, которая преследуют главную-приоритетную цель - ПРИБЫЛЬ. Так-как у Ощада разветвленная сеть, представьте себе ситуацию, как в горной местности в Карпатах, вип решил пополнить БЕЗ КОМИССИИ налом карту на 4млн грн(предположим у него сделка была купли продажи дома/участка в данной местности), через кассу в маленьком шатком отделение старого типа. Ему надо их сэпом перевести и он это сделает, день в день, всего за 500грн(лучший вариант чтоб не ехать 120 км в областной центр с деньгами, а перестраховаться и положить на карту в любом отделение). Так-как это отдалённое отделение старого типа, деньги ночевать не смогут(по кассовой инструкции нбу), сотрудники отделения будут вынуждены до вчера, а возможно ночевать, ждать инкассацию, внеочередную, которая в свою очередь потратит 300-500 грн топлива и времени. И вы хотите чтоб в данной ситуации Банк заработал ноль... А теперь главное! Положил он их на карту и снял через два дня в отделение в большом городе, мало того, что Банк в данной ситуации заработал по настоящему ноль без сэпа, так еще в убыток попал из-за хронологии действий описанной выше.
что дешевле для банки один сэп 50К или 10 сэпов по 5К? клиенту по большому счету все равно и он хоть 100 сэпов по 5К сделает, чтобы нужную сумму без комиссии отправить. хотя есть олени которые платят по 100грн за бумажную платежку лишь бы не ставить клиент-банк (а есть и те кто ставит, но платежки только бумажные по 100грн)[/quote]В этом и смысл, 50к-200к максимум, человек еще может разбить по 5к, но 4млн, нет, можно будет с ума сойти. У привата ограничитель не перевод 999999грн за один платеж.