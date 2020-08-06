Для некоторых иб - такие скрипты есть, юзаю их для п2п, сэпов, платежей, просмотра балансов.
Но ощад - не моё.
Не люблю его почти так же, как сами-знаете-кто не любит приват )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:14
Для некоторых иб - такие скрипты есть, юзаю их для п2п, сэпов, платежей, просмотра балансов.
Но ощад - не моё.
Не люблю его почти так же, как сами-знаете-кто не любит приват )
Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:17
А какую карту (в каком тарифном плане, дебетку) лучше открыть для участия в Ощад бонус?
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