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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1731173217331734

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:14

  Alex2007 написав:Можно еще попросить коллегу mustbe за отдельный гонорар, может он напишет небольшой скрипт для отправки. :D

Для некоторых иб - такие скрипты есть, юзаю их для п2п, сэпов, платежей, просмотра балансов.
Но ощад - не моё.
Не люблю его почти так же, как сами-знаете-кто не любит приват )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:17

А какую карту (в каком тарифном плане, дебетку) лучше открыть для участия в Ощад бонус?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:38

  mustbe написав:
  vadymbanker написав:представьте себе ситуацию, как в горной местности в Карпатах, вип решил пополнить БЕЗ КОМИССИИ налом карту на 4млн грн(предположим у него сделка была купли продажи дома/участка в данной местности), через кассу в маленьком шатком отделение старого типа

Это не ситуация, это фантастика какая-то. Не научная


Народ машину продавав 25К баксів лишав в ощаді на депо на місяць. Потім спокійно забирав в місті.
Село не карпатське,бо там би не боявся ,а звичайно у вашій сторонці,де бандитизм процвітає і мір теж...
Сам прикол що оформляли і провіряли авто у місцевого начальника Мрео,райцент сільського типу. Так вони так і не оформили машину ,а по довіреності,а через 3 роки їм висилав ще доручення :D
Ясно що коньяк пили. Але їхати маршруткою і потім на поїзд було стрьомно ,це не карпатське село :D
Так що без ля-ля...
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:32

Re: Ощадбанк

Ethereum написав:
  mustbe написав:
  vadymbanker написав:представьте себе ситуацию, как в горной местности в Карпатах, вип решил пополнить БЕЗ КОМИССИИ налом карту на 4млн грн(предположим у него сделка была купли продажи дома/участка в данной местности), через кассу в маленьком шатком отделение старого типа

Это не ситуация, это фантастика какая-то. Не научная


Народ машину продавав 25К баксів лишав в ощаді на депо на місяць. Потім спокійно забирав в місті.
Село не карпатське,бо там би не боявся ,а звичайно у вашій сторонці,де бандитизм процвітає і мір теж...
Сам прикол що оформляли і провіряли авто у місцевого начальника Мрео,райцент сільського типу. Так вони так і не оформили машину ,а по довіреності,а через 3 роки їм висилав ще доручення :D
Ясно що коньяк пили. Але їхати маршруткою і потім на поїзд було стрьомно ,це не карпатське село :D
Так що без ля-ля...
Извиняюсь, если я обидел жителей Карпатских сел, это не было моё намерение. Я Карпаты, не считаю бандитским, как впрочем и районы Харьковской области. Привел в пример Карпаты, в связи с тем, что есть отделения Банка в Карпатах, которые очень отдалены от областных центров, в трудно доступных горных местах, куда инкассаторская машина не поедет вечером втрой раз, конечно поедет, если деваться некуда, но это убыток для Банка.
vadymbanker
 
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