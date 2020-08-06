Для некоторых иб - такие скрипты есть, юзаю их для п2п, сэпов, платежей, просмотра балансов.
Но ощад - не моё.
Не люблю его почти так же, как сами-знаете-кто не любит приват )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:14
Для некоторых иб - такие скрипты есть, юзаю их для п2п, сэпов, платежей, просмотра балансов.
Но ощад - не моё.
Не люблю его почти так же, как сами-знаете-кто не любит приват )
Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:17
А какую карту (в каком тарифном плане, дебетку) лучше открыть для участия в Ощад бонус?
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:38
Народ машину продавав 25К баксів лишав в ощаді на депо на місяць. Потім спокійно забирав в місті.
Село не карпатське,бо там би не боявся ,а звичайно у вашій сторонці,де бандитизм процвітає і мір теж...
Сам прикол що оформляли і провіряли авто у місцевого начальника Мрео,райцент сільського типу. Так вони так і не оформили машину ,а по довіреності,а через 3 роки їм висилав ще доручення
Ясно що коньяк пили. Але їхати маршруткою і потім на поїзд було стрьомно ,це не карпатське село
Так що без ля-ля...
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:32
Re: Ощадбанк
Извиняюсь, если я обидел жителей Карпатских сел, это не было моё намерение. Я Карпаты, не считаю бандитским, как впрочем и районы Харьковской области. Привел в пример Карпаты, в связи с тем, что есть отделения Банка в Карпатах, которые очень отдалены от областных центров, в трудно доступных горных местах, куда инкассаторская машина не поедет вечером втрой раз, конечно поедет, если деваться некуда, но это убыток для Банка.
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