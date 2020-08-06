RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1731173217331734

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:14

  Alex2007 написав:Можно еще попросить коллегу mustbe за отдельный гонорар, может он напишет небольшой скрипт для отправки. :D

Для некоторых иб - такие скрипты есть, юзаю их для п2п, сэпов, платежей, просмотра балансов.
Но ощад - не моё.
Не люблю его почти так же, как сами-знаете-кто не любит приват )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4588
З нами з: 27.12.17
Подякував: 97 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:17

А какую карту (в каком тарифном плане, дебетку) лучше открыть для участия в Ощад бонус?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4528
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:38

  mustbe написав:
  vadymbanker написав:представьте себе ситуацию, как в горной местности в Карпатах, вип решил пополнить БЕЗ КОМИССИИ налом карту на 4млн грн(предположим у него сделка была купли продажи дома/участка в данной местности), через кассу в маленьком шатком отделение старого типа

Это не ситуация, это фантастика какая-то. Не научная


Народ машину продавав 25К баксів лишав в ощаді на депо на місяць. Потім спокійно забирав в місті.
Село не карпатське,бо там би не боявся ,а звичайно у вашій сторонці,де бандитизм процвітає і мір теж...
Сам прикол що оформляли і провіряли авто у місцевого начальника Мрео,райцент сільського типу. Так вони так і не оформили машину ,а по довіреності,а через 3 роки їм висилав ще доручення :D
Ясно що коньяк пили. Але їхати маршруткою і потім на поїзд було стрьомно ,це не карпатське село :D
Так що без ля-ля...
Ethereum
 
Повідомлень: 1268
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:32

Re: Ощадбанк

Ethereum написав:
  mustbe написав:
  vadymbanker написав:представьте себе ситуацию, как в горной местности в Карпатах, вип решил пополнить БЕЗ КОМИССИИ налом карту на 4млн грн(предположим у него сделка была купли продажи дома/участка в данной местности), через кассу в маленьком шатком отделение старого типа

Это не ситуация, это фантастика какая-то. Не научная


Народ машину продавав 25К баксів лишав в ощаді на депо на місяць. Потім спокійно забирав в місті.
Село не карпатське,бо там би не боявся ,а звичайно у вашій сторонці,де бандитизм процвітає і мір теж...
Сам прикол що оформляли і провіряли авто у місцевого начальника Мрео,райцент сільського типу. Так вони так і не оформили машину ,а по довіреності,а через 3 роки їм висилав ще доручення :D
Ясно що коньяк пили. Але їхати маршруткою і потім на поїзд було стрьомно ,це не карпатське село :D
Так що без ля-ля...
Извиняюсь, если я обидел жителей Карпатских сел, это не было моё намерение. Я Карпаты, не считаю бандитским, как впрочем и районы Харьковской области. Привел в пример Карпаты, в связи с тем, что есть отделения Банка в Карпатах, которые очень отдалены от областных центров, в трудно доступных горных местах, куда инкассаторская машина не поедет вечером втрой раз, конечно поедет, если деваться некуда, но это убыток для Банка.
vadymbanker
 
Повідомлень: 565
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:47

  Ethereum написав:Народ машину продавав 25К баксів лишав в ощаді на депо на місяць

25к баксов и 4 мио - немножно разные вещи
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4588
З нами з: 27.12.17
Подякував: 97 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:49

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Привел в пример Карпаты, в связи с тем, что есть отделения Банка в Карпатах, которые очень отдалены от областных центров, в трудно доступных горных местах, куда инкассаторская машина не поедет вечером втрой раз, конечно поедет, если деваться некуда, но это убыток для Банка

Думаю, что десяток таких случаев за последние 20 лет - ощад как-то переживёт, не сильно обеднеет
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4588
З нами з: 27.12.17
Подякував: 97 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1731173217331734
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alfa_Bank, Aps, Sergion, Stringer і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88484)
07.08.2020 14:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.