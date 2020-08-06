Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:32

Ethereum написав: mustbe написав: vadymbanker написав: представьте себе ситуацию, как в горной местности в Карпатах, вип решил пополнить БЕЗ КОМИССИИ налом карту на 4млн грн(предположим у него сделка была купли продажи дома/участка в данной местности), через кассу в маленьком шатком отделение старого типа представьте себе ситуацию, как в горной местности в Карпатах, вип решил пополнить БЕЗ КОМИССИИ налом карту на 4млн грн(предположим у него сделка была купли продажи дома/участка в данной местности), через кассу в маленьком шатком отделение старого типа

Это не ситуация, это фантастика какая-то. Не научная Это не ситуация, это фантастика какая-то. Не научная



Народ машину продавав 25К баксів лишав в ощаді на депо на місяць. Потім спокійно забирав в місті.

Село не карпатське,бо там би не боявся ,а звичайно у вашій сторонці,де бандитизм процвітає і мір теж...

Сам прикол що оформляли і провіряли авто у місцевого начальника Мрео,райцент сільського типу. Так вони так і не оформили машину ,а по довіреності,а через 3 роки їм висилав ще доручення

Ясно що коньяк пили. Але їхати маршруткою і потім на поїзд було стрьомно ,це не карпатське село

Так що без ля-ля... Народ машину продавав 25К баксів лишав в ощаді на депо на місяць. Потім спокійно забирав в місті.Село не карпатське,бо там би не боявся ,а звичайно у вашій сторонці,де бандитизм процвітає і мір теж...Сам прикол що оформляли і провіряли авто у місцевого начальника Мрео,райцент сільського типу. Так вони так і не оформили машину ,а по довіреності,а через 3 роки їм висилав ще дорученняЯсно що коньяк пили. Але їхати маршруткою і потім на поїзд було стрьомно ,це не карпатське селоТак що без ля-ля...

Извиняюсь, если я обидел жителей Карпатских сел, это не было моё намерение. Я Карпаты, не считаю бандитским, как впрочем и районы Харьковской области. Привел в пример Карпаты, в связи с тем, что есть отделения Банка в Карпатах, которые очень отдалены от областных центров, в трудно доступных горных местах, куда инкассаторская машина не поедет вечером втрой раз, конечно поедет, если деваться некуда, но это убыток для Банка.