|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:14
Alex2007 написав:
Можно еще попросить коллегу mustbe
за отдельный гонорар, может он напишет небольшой скрипт для отправки.
Для некоторых иб - такие скрипты есть, юзаю их для п2п, сэпов, платежей, просмотра балансов.
Но ощад - не моё.
Не люблю его почти так же, как сами-знаете-кто не любит приват )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4589
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 397 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 07 сер, 2020 08:17
А какую карту (в каком тарифном плане, дебетку) лучше открыть для участия в Ощад бонус?
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4529
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 313 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:38
mustbe написав: vadymbanker написав:
представьте себе ситуацию, как в горной местности в Карпатах, вип решил пополнить БЕЗ КОМИССИИ налом карту на 4млн грн(предположим у него сделка была купли продажи дома/участка в данной местности), через кассу в маленьком шатком отделение старого типа
Это не ситуация, это фантастика какая-то. Не научная
Народ машину продавав 25К баксів лишав в ощаді на депо на місяць. Потім спокійно забирав в місті.
Село не карпатське,бо там би не боявся ,а звичайно у вашій сторонці,де бандитизм процвітає і мір теж...
Сам прикол що оформляли і провіряли авто у місцевого начальника Мрео,райцент сільського типу. Так вони так і не оформили машину ,а по довіреності,а через 3 роки їм висилав ще доручення
Ясно що коньяк пили. Але їхати маршруткою і потім на поїзд було стрьомно ,це не карпатське село
Так що без ля-ля...
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1268
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:32
Ethereum написав: mustbe написав: vadymbanker написав:
представьте себе ситуацию, как в горной местности в Карпатах, вип решил пополнить БЕЗ КОМИССИИ налом карту на 4млн грн(предположим у него сделка была купли продажи дома/участка в данной местности), через кассу в маленьком шатком отделение старого типа
Это не ситуация, это фантастика какая-то. Не научная
Народ машину продавав 25К баксів лишав в ощаді на депо на місяць. Потім спокійно забирав в місті.
Село не карпатське,бо там би не боявся ,а звичайно у вашій сторонці,де бандитизм процвітає і мір теж...
Сам прикол що оформляли і провіряли авто у місцевого начальника Мрео,райцент сільського типу. Так вони так і не оформили машину ,а по довіреності,а через 3 роки їм висилав ще доручення
Ясно що коньяк пили. Але їхати маршруткою і потім на поїзд було стрьомно ,це не карпатське село
Так що без ля-ля...
Извиняюсь, если я обидел жителей Карпатских сел, это не было моё намерение. Я Карпаты, не считаю бандитским, как впрочем и районы Харьковской области. Привел в пример Карпаты, в связи с тем, что есть отделения Банка в Карпатах, которые очень отдалены от областных центров, в трудно доступных горных местах, куда инкассаторская машина не поедет вечером втрой раз, конечно поедет, если деваться некуда, но это убыток для Банка.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 566
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:47
Ethereum написав:
Народ машину продавав 25К баксів лишав в ощаді на депо на місяць
25к баксов и 4 мио - немножно разные вещи
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4589
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 397 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:49
vadymbanker написав:
Привел в пример Карпаты, в связи с тем, что есть отделения Банка в Карпатах, которые очень отдалены от областных центров, в трудно доступных горных местах, куда инкассаторская машина не поедет вечером втрой раз, конечно поедет, если деваться некуда, но это убыток для Банка
Думаю, что десяток таких случаев за последние 20 лет - ощад как-то переживёт, не сильно обеднеет
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4589
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 397 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:11
mustbe написав: vadymbanker написав:
Привел в пример Карпаты, в связи с тем, что есть отделения Банка в Карпатах, которые очень отдалены от областных центров, в трудно доступных горных местах, куда инкассаторская машина не поедет вечером втрой раз, конечно поедет, если деваться некуда, но это убыток для Банка
Думаю, что десяток таких случаев за последние 20 лет - ощад как-то переживёт, не сильно обеднеет
Есть отделения в Харьковской области которые 120км от Харькова. Посмотрел на карте, одно из них работает трижды в неделю, до 17:45. Вот и зайдет клиент, в 17:30 и положит им большой... депозит. Куда деваться. А машина при этом приезжала 15:00-16:00.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 566
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:15
vadymbanker написав: mustbe написав: vadymbanker написав:
Привел в пример Карпаты, в связи с тем, что есть отделения Банка в Карпатах, которые очень отдалены от областных центров, в трудно доступных горных местах, куда инкассаторская машина не поедет вечером втрой раз, конечно поедет, если деваться некуда, но это убыток для Банка
Думаю, что десяток таких случаев за последние 20 лет - ощад как-то переживёт, не сильно обеднеет
Есть отделения в Харьковской области которые 120км от Харькова. Посмотрел на карте, одно из них работает трижды в неделю, до 17:45. Вот и зайдет клиент, в 17:30 и положит им большой... депозит. Куда деваться. А машина при этом приезжала 15:00-16:00.
Думаю, шо в таких отд-ях клиента с такой суммой в конце дня пошлют куда подальше. И он сам не будет рад, шо засветил эту сумму на ночь глядя
Поэтому в таких местечковых отд-ях барыга загодя, за 1..2ч, договаривается с нач. отд-я, шо седня будет от него котлета. И тётя нач. придержит инкассаторов на 15..20мин
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32092
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2550 раз.
- Подякували: 3745 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:26
vadymbanker написав:
Есть отделения в Харьковской области которые 120км от Харькова. Посмотрел на карте, одно из них работает трижды в неделю, до 17:45. Вот и зайдет клиент, в 17:30 и положит им большой... депозит. Куда деваться. А машина при этом приезжала 15:00-16:00.
Ну, отделения за 120км от центра - есть не только в ХО.
А деваться - известно куда: тех.сбой, обед, перекур, проф.работы, дезинфекция...
Чтонить - наверняка придумают.
А что мешает этой машинке приезжать после закрытия кассы ?
Может - надо что-то в консерватории менять ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4589
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 397 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|