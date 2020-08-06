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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1732173317341735

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:13

  vadymbanker написав:Есть отделения в Харьковской области которые 120км от Харькова. Посмотрел на карте, одно из них работает трижды в неделю, до 17:45. Вот и зайдет клиент, в 17:30 и положит им большой... депозит. Куда деваться. А машина при этом приезжала 15:00-16:00.

І на мапі прямо пишуть, що відділення не пристосоване для зберігання грошей?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:25

  klug написав:
  vadymbanker написав:Есть отделения в Харьковской области которые 120км от Харькова. Посмотрел на карте, одно из них работает трижды в неделю, до 17:45. Вот и зайдет клиент, в 17:30 и положит им большой... депозит. Куда деваться. А машина при этом приезжала 15:00-16:00.

І на мапі прямо пишуть, що відділення не пристосоване для зберігання грошей?

Скорее выдачу придержут)))
никому не верю
sens
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