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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:13
vadymbanker написав:
Есть отделения в Харьковской области которые 120км от Харькова. Посмотрел на карте, одно из них работает трижды в неделю, до 17:45. Вот и зайдет клиент, в 17:30 и положит им большой... депозит. Куда деваться. А машина при этом приезжала 15:00-16:00.
І на мапі прямо пишуть, що відділення не пристосоване для зберігання грошей?
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:25
klug написав: vadymbanker написав:
Есть отделения в Харьковской области которые 120км от Харькова. Посмотрел на карте, одно из них работает трижды в неделю, до 17:45. Вот и зайдет клиент, в 17:30 и положит им большой... депозит. Куда деваться. А машина при этом приезжала 15:00-16:00.
І на мапі прямо пишуть, що відділення не пристосоване для зберігання грошей?
Скорее выдачу придержут)))
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