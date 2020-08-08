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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1732173317341735 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 495 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 147 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 135 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 104 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 45 Всього голосів : 495 Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:13 vadymbanker написав: Есть отделения в Харьковской области которые 120км от Харькова. Посмотрел на карте, одно из них работает трижды в неделю, до 17:45. Вот и зайдет клиент, в 17:30 и положит им большой... депозит. Куда деваться. А машина при этом приезжала 15:00-16:00. Есть отделения в Харьковской области которые 120км от Харькова. Посмотрел на карте, одно из них работает трижды в неделю, до 17:45. Вот и зайдет клиент, в 17:30 и положит им большой... депозит. Куда деваться. А машина при этом приезжала 15:00-16:00.

І на мапі прямо пишуть, що відділення не пристосоване для зберігання грошей? І на мапі прямо пишуть, що відділення не пристосоване для зберігання грошей? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4633 З нами з: 18.08.14 Подякував: 203 раз. Подякували: 563 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:25 klug написав: vadymbanker написав: Есть отделения в Харьковской области которые 120км от Харькова. Посмотрел на карте, одно из них работает трижды в неделю, до 17:45. Вот и зайдет клиент, в 17:30 и положит им большой... депозит. Куда деваться. А машина при этом приезжала 15:00-16:00. Есть отделения в Харьковской области которые 120км от Харькова. Посмотрел на карте, одно из них работает трижды в неделю, до 17:45. Вот и зайдет клиент, в 17:30 и положит им большой... депозит. Куда деваться. А машина при этом приезжала 15:00-16:00.

І на мапі прямо пишуть, що відділення не пристосоване для зберігання грошей? І на мапі прямо пишуть, що відділення не пристосоване для зберігання грошей?

Скорее выдачу придержут))) Скорее выдачу придержут))) никому не верю sens

Повідомлень: 12351 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 719 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:59

1. Прежде всего ИМХО изначально полной глупостью является даже предположение о том, что из-за убыточности одной операции (кассовой) можно поднять тариф на другую (расчетную). Это в банке построено совсем по другому. Более того в большинстве банков кассовые операции являются не просто убыточными, а глубинно убыточными. Есть небольшие доходы от продажи нала на межбанке и подкрепления налом редких клиентов, но они ни в коем случае не перекрывают расходы по перевозке, сортировке, упаковке денег, оплату труда кассовых сотрудников, содержание в техническом соответствии кассовых узлов, техники для обработки налички, инкассаторских машин, оплаты услуг частных служб безопасности и полицеского сопровождения и т.п. и т.пр. Никакими платами за СЭП это никогда не перекроется, поэтому любой банк начиная работу строит свою смету расходов и планирует свои доходы исходя из очень большого минуса по статьям связанным с наличкой. По большому секрету скажу что плата за СЭП не перекрывает даже расходы на содержание операционистов и др. персонала связанного с проведением платежей (бэк-офис). Поэтому ИМХО не правильно говорить что для того чтобы там они сделали тут. А все потому что фронты, осуществляющие активные операции - не имеют таких расходов как бэки, а зарабатывают очень даже не слабо. За счет именно доходов от активных (а никак от тарифов по СЭП) существуют банки и зарабатывают в том числе для того чтобы содержать кассовые подразделения.

2. Второй глупостью ИМХО является утверждение о том, что инкассаторы могут куда-то там не поехать потому как поздно. Да я понимаю откуда тут ноги растут - я почти уверен, что эту отмазку сморозили банковские сотрудники пытавшиеся всеми правдами и неправдами отмазаться от приема тех лямов, которые им вечером принесли. Но что касается инкассаторов, то их служба организована довольно неплохо, причем посменно и если "партия скажет надо" поедут даже если это СУПЕР убыточно. Простой пример - лично знаю случай, когда бригаду инкассаторов на бронированном транспорте и с тогда еще МИЛИЦЕЙСКИМ сопровождением, отправили за 600 с лишним километров за ценностями стоимость которых не превышала 50 тыс. грн. Потому что было надо их иметь именно здесь и именно завтра к утру. Поэтому если надо инкассаторы поедут и поздно, и в мороз, и в убыточных для банка условиях. Но также лично я в свое время называл клиентам настолько натянутые причины только чтобы не принять те или иные ценности (не потому что поздно, а потому что так надо - не принять сегодня). И не принимали хотя хранилище позволяло и был не вечер, а скажем обед. А когда надо было поступить наоборот то лично разрабатывал такие логистические решения, когда одна и та же инкассаторская машина в течении недели была как бы в одном областном центре, но при этом осуществляла перевозки в другом - за 220 км. И при этом ни одна инструкция не была нарушена.

3. Ну и наконец последнее - о технической оснащенности кас и невозможности из-за этого принять вечером крупную сумму налом потому как якобы инкассаторы уже сегодня были - ИМХО это это самая любимая причина банков послать "нежелательного" клиента. Даже если допустить что действительно инкассаторы доехать никак не могут (знаком с таким случаем, когда одно время из-за сильного снега никто из инкассаторов не мог попасть в Ужгород - просто невозможно было переехать Карпаты) у банков есть таки свои уловки чтобы даже имея лишь сейф с нулевым "класом опору" таки принять у "нужного" клиента крупный нал. Думаю в Ощаде это тем более знают. Но распространяться об этом извините не буду.

У меня всё... Больше на данную тему не дискутирую Я конечно тщетно пытался воздержаться от дальнейшего комментирования всей этой "хвантастыкы з карпатських сил", но извините нет сил уже все это обсуждение "на полном серьезе" читать. Я извиняюсь, но я изложу свою точку зрения по некоторым моментам, которые мне кажутся вопиющими исходя из моего опыта работы связанного с денежным обращением вообще и работой службы инкассации в частности. Итак:1. Прежде всего ИМХО изначально полной глупостью является даже предположение о том, что из-за убыточности одной операции (кассовой) можно поднять тариф на другую (расчетную). Это в банке построено совсем по другому. Более того в большинстве банков кассовые операции являются не просто убыточными, а глубинно убыточными. Есть небольшие доходы от продажи нала на межбанке и подкрепления налом редких клиентов, но они ни в коем случае не перекрывают расходы по перевозке, сортировке, упаковке денег, оплату труда кассовых сотрудников, содержание в техническом соответствии кассовых узлов, техники для обработки налички, инкассаторских машин, оплаты услуг частных служб безопасности и полицеского сопровождения и т.п. и т.пр. Никакими платами за СЭП это никогда не перекроется, поэтому любой банк начиная работу строит свою смету расходов и планирует свои доходы исходя из очень большого минуса по статьям связанным с наличкой. По большому секрету скажу что плата за СЭП не перекрывает даже расходы на содержание операционистов и др. персонала связанного с проведением платежей (бэк-офис). Поэтому ИМХО не правильно говорить что для того чтобы там они сделали тут. А все потому что фронты, осуществляющие активные операции - не имеют таких расходов как бэки, а зарабатывают очень даже не слабо. За счет именно доходов от активных (а никак от тарифов по СЭП) существуют банки и зарабатывают в том числе для того чтобы содержать кассовые подразделения.2. Второй глупостью ИМХО является утверждение о том, что инкассаторы могут куда-то там не поехать потому как поздно. Да я понимаю откуда тут ноги растут - я почти уверен, что эту отмазку сморозили банковские сотрудники пытавшиеся всеми правдами и неправдами отмазаться от приема тех лямов, которые им вечером принесли. Но что касается инкассаторов, то их служба организована довольно неплохо, причем посменно и если "партия скажет надо" поедут даже если это СУПЕР убыточно. Простой пример - лично знаю случай, когда бригаду инкассаторов на бронированном транспорте и с тогда еще МИЛИЦЕЙСКИМ сопровождением, отправили за 600 с лишним километров за ценностями стоимость которых не превышала 50 тыс. грн. Потому что было надо их иметь именно здесь и именно завтра к утру. Поэтому если надо инкассаторы поедут и поздно, и в мороз, и в убыточных для банка условиях. Но также лично я в свое время называл клиентам настолько натянутые причины только чтобы не принять те или иные ценности (не потому что поздно, а потому что так надо - не принять сегодня). И не принимали хотя хранилище позволяло и был не вечер, а скажем обед. А когда надо было поступить наоборот то лично разрабатывал такие логистические решения, когда одна и та же инкассаторская машина в течении недели была как бы в одном областном центре, но при этом осуществляла перевозки в другом - за 220 км. И при этом ни одна инструкция не была нарушена.3. Ну и наконец последнее - о технической оснащенности кас и невозможности из-за этого принять вечером крупную сумму налом потому как якобы инкассаторы уже сегодня были - ИМХО это это самая любимая причина банков послать "нежелательного" клиента. Даже если допустить что действительно инкассаторы доехать никак не могут (знаком с таким случаем, когда одно время из-за сильного снега никто из инкассаторов не мог попасть в Ужгород - просто невозможно было переехать Карпаты) у банков есть таки свои уловки чтобы даже имея лишь сейф с нулевым "класом опору" таки принять у "нужного" клиента крупный нал. Думаю в Ощаде это тем более знают. Но распространяться об этом извините не буду.У меня всё... Больше на данную тему не дискутирую 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 4774 З нами з: 20.03.15 Подякував: 84 раз. Подякували: 1065 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:08 Re: Ощадбанк Flamingo написав: Я конечно тщетно пытался воздержаться от дальнейшего комментирования всей этой "хвантастыкы з карпатських сил", но извините нет сил уже все это обсуждение "на полном серьезе" читать. Я извиняюсь, но я изложу свою точку зрения по некоторым моментам, которые мне кажутся вопиющими исходя из моего опыта работы связанного с денежным обращением вообще и работой службы инкассации в частности. Итак:

1. Прежде всего ИМХО изначально полной глупостью является даже предположение о том, что из-за убыточности одной операции (кассовой) можно поднять тариф на другую (расчетную). Это в банке построено совсем по другому. Более того в большинстве банков кассовые операции являются не просто убыточными, а глубинно убыточными. Есть небольшие доходы от продажи нала на межбанке и подкрепления налом редких клиентов, но они ни в коем случае не перекрывают расходы по перевозке, сортировке, упаковке денег, оплату труда кассовых сотрудников, содержание в техническом соответствии кассовых узлов, техники для обработки налички, инкассаторских машин, оплаты услуг частных служб безопасности и полицеского сопровождения и т.п. и т.пр. Никакими платами за СЭП это никогда не перекроется, поэтому любой банк начиная работу строит свою смету расходов и планирует свои доходы исходя из очень большого минуса по статьям связанным с наличкой. По большому секрету скажу что плата за СЭП не перекрывает даже расходы на содержание операционистов и др. персонала связанного с проведением платежей (бэк-офис). Поэтому ИМХО не правильно говорить что для того чтобы там они сделали тут. А все потому что фронты, осуществляющие активные операции - не имеют таких расходов как бэки, а зарабатывают очень даже не слабо. За счет именно доходов от активных (а никак от тарифов по СЭП) существуют банки и зарабатывают в том числе для того чтобы содержать кассовые подразделения.

2. Второй глупостью ИМХО является утверждение о том, что инкассаторы могут куда-то там не поехать потому как поздно. Да я понимаю откуда тут ноги растут - я почти уверен, что эту отмазку сморозили банковские сотрудники пытавшиеся всеми правдами и неправдами отмазаться от приема тех лямов, которые им вечером принесли. Но что касается инкассаторов, то их служба организована довольно неплохо, причем посменно и если "партия скажет надо" поедут даже если это СУПЕР убыточно. Простой пример - лично знаю случай, когда бригаду инкассаторов на бронированном транспорте и с тогда еще МИЛИЦЕЙСКИМ сопровождением, отправили за 600 с лишним километров за ценностями стоимость которых не превышала 50 тыс. грн. Потому что было надо их иметь именно здесь и именно завтра к утру. Поэтому если надо инкассаторы поедут и поздно, и в мороз, и в убыточных для банка условиях. Но также лично я в свое время называл клиентам настолько натянутые причины только чтобы не принять те или иные ценности (не потому что поздно, а потому что так надо - не принять сегодня). И не принимали хотя хранилище позволяло и был не вечер, а скажем обед. А когда надо было поступить наоборот то лично разрабатывал такие логистические решения, когда одна и та же инкассаторская машина в течении недели была как бы в одном областном центре, но при этом осуществляла перевозки в другом - за 220 км. И при этом ни одна инструкция не была нарушена.

3. Ну и наконец последнее - о технической оснащенности кас и невозможности из-за этого принять вечером крупную сумму налом потому как якобы инкассаторы уже сегодня были - ИМХО это это самая любимая причина банков послать "нежелательного" клиента. Даже если допустить что действительно инкассаторы доехать никак не могут (знаком с таким случаем, когда одно время из-за сильного снега никто из инкассаторов не мог попасть в Ужгород - просто невозможно было переехать Карпаты) у банков есть таки свои уловки чтобы даже имея лишь сейф с нулевым "класом опору" таки принять у "нужного" клиента крупный нал. Думаю в Ощаде это тем более знают. Но распространяться об этом извините не буду.

У меня всё... Больше на данную тему не дискутирую Я конечно тщетно пытался воздержаться от дальнейшего комментирования всей этой "хвантастыкы з карпатських сил", но извините нет сил уже все это обсуждение "на полном серьезе" читать. Я извиняюсь, но я изложу свою точку зрения по некоторым моментам, которые мне кажутся вопиющими исходя из моего опыта работы связанного с денежным обращением вообще и работой службы инкассации в частности. Итак:1. Прежде всего ИМХО изначально полной глупостью является даже предположение о том, что из-за убыточности одной операции (кассовой) можно поднять тариф на другую (расчетную). Это в банке построено совсем по другому. Более того в большинстве банков кассовые операции являются не просто убыточными, а глубинно убыточными. Есть небольшие доходы от продажи нала на межбанке и подкрепления налом редких клиентов, но они ни в коем случае не перекрывают расходы по перевозке, сортировке, упаковке денег, оплату труда кассовых сотрудников, содержание в техническом соответствии кассовых узлов, техники для обработки налички, инкассаторских машин, оплаты услуг частных служб безопасности и полицеского сопровождения и т.п. и т.пр. Никакими платами за СЭП это никогда не перекроется, поэтому любой банк начиная работу строит свою смету расходов и планирует свои доходы исходя из очень большого минуса по статьям связанным с наличкой. По большому секрету скажу что плата за СЭП не перекрывает даже расходы на содержание операционистов и др. персонала связанного с проведением платежей (бэк-офис). Поэтому ИМХО не правильно говорить что для того чтобы там они сделали тут. А все потому что фронты, осуществляющие активные операции - не имеют таких расходов как бэки, а зарабатывают очень даже не слабо. За счет именно доходов от активных (а никак от тарифов по СЭП) существуют банки и зарабатывают в том числе для того чтобы содержать кассовые подразделения.2. Второй глупостью ИМХО является утверждение о том, что инкассаторы могут куда-то там не поехать потому как поздно. Да я понимаю откуда тут ноги растут - я почти уверен, что эту отмазку сморозили банковские сотрудники пытавшиеся всеми правдами и неправдами отмазаться от приема тех лямов, которые им вечером принесли. Но что касается инкассаторов, то их служба организована довольно неплохо, причем посменно и если "партия скажет надо" поедут даже если это СУПЕР убыточно. Простой пример - лично знаю случай, когда бригаду инкассаторов на бронированном транспорте и с тогда еще МИЛИЦЕЙСКИМ сопровождением, отправили за 600 с лишним километров за ценностями стоимость которых не превышала 50 тыс. грн. Потому что было надо их иметь именно здесь и именно завтра к утру. Поэтому если надо инкассаторы поедут и поздно, и в мороз, и в убыточных для банка условиях. Но также лично я в свое время называл клиентам настолько натянутые причины только чтобы не принять те или иные ценности (не потому что поздно, а потому что так надо - не принять сегодня). И не принимали хотя хранилище позволяло и был не вечер, а скажем обед. А когда надо было поступить наоборот то лично разрабатывал такие логистические решения, когда одна и та же инкассаторская машина в течении недели была как бы в одном областном центре, но при этом осуществляла перевозки в другом - за 220 км. И при этом ни одна инструкция не была нарушена.3. Ну и наконец последнее - о технической оснащенности кас и невозможности из-за этого принять вечером крупную сумму налом потому как якобы инкассаторы уже сегодня были - ИМХО это это самая любимая причина банков послать "нежелательного" клиента. Даже если допустить что действительно инкассаторы доехать никак не могут (знаком с таким случаем, когда одно время из-за сильного снега никто из инкассаторов не мог попасть в Ужгород - просто невозможно было переехать Карпаты) у банков есть таки свои уловки чтобы даже имея лишь сейф с нулевым "класом опору" таки принять у "нужного" клиента крупный нал. Думаю в Ощаде это тем более знают. Но распространяться об этом извините не буду.У меня всё... Больше на данную тему не дискутирую Мы только начинаем, давай пиши тип сейфов, класс опора, как вскрываются. Мы только начинаем, давай пиши тип сейфов, класс опора, как вскрываются. vadymbanker Повідомлень: 567 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 20:48 https://bonus.oschadbank.ua/topic/faq



1% чистыми? +50грн если тратить 10к+ в месяц 1% чистыми? +50грн если тратить 10к+ в месяц

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Повідомлень: 3410 З нами з: 22.12.16 Подякував: 240 раз. Подякували: 196 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1732173317341735 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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