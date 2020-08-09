І на мапі прямо пишуть, що відділення не пристосоване для зберігання грошей?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:13
І на мапі прямо пишуть, що відділення не пристосоване для зберігання грошей?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:25
Скорее выдачу придержут)))
никому не верю
Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:59
Я конечно тщетно пытался воздержаться от дальнейшего комментирования всей этой "хвантастыкы з карпатських сил", но извините нет сил уже все это обсуждение "на полном серьезе" читать. Я извиняюсь, но я изложу свою точку зрения по некоторым моментам, которые мне кажутся вопиющими исходя из моего опыта работы связанного с денежным обращением вообще и работой службы инкассации в частности. Итак:
1. Прежде всего ИМХО изначально полной глупостью является даже предположение о том, что из-за убыточности одной операции (кассовой) можно поднять тариф на другую (расчетную). Это в банке построено совсем по другому. Более того в большинстве банков кассовые операции являются не просто убыточными, а глубинно убыточными. Есть небольшие доходы от продажи нала на межбанке и подкрепления налом редких клиентов, но они ни в коем случае не перекрывают расходы по перевозке, сортировке, упаковке денег, оплату труда кассовых сотрудников, содержание в техническом соответствии кассовых узлов, техники для обработки налички, инкассаторских машин, оплаты услуг частных служб безопасности и полицеского сопровождения и т.п. и т.пр. Никакими платами за СЭП это никогда не перекроется, поэтому любой банк начиная работу строит свою смету расходов и планирует свои доходы исходя из очень большого минуса по статьям связанным с наличкой. По большому секрету скажу что плата за СЭП не перекрывает даже расходы на содержание операционистов и др. персонала связанного с проведением платежей (бэк-офис). Поэтому ИМХО не правильно говорить что для того чтобы там они сделали тут. А все потому что фронты, осуществляющие активные операции - не имеют таких расходов как бэки, а зарабатывают очень даже не слабо. За счет именно доходов от активных (а никак от тарифов по СЭП) существуют банки и зарабатывают в том числе для того чтобы содержать кассовые подразделения.
2. Второй глупостью ИМХО является утверждение о том, что инкассаторы могут куда-то там не поехать потому как поздно. Да я понимаю откуда тут ноги растут - я почти уверен, что эту отмазку сморозили банковские сотрудники пытавшиеся всеми правдами и неправдами отмазаться от приема тех лямов, которые им вечером принесли. Но что касается инкассаторов, то их служба организована довольно неплохо, причем посменно и если "партия скажет надо" поедут даже если это СУПЕР убыточно. Простой пример - лично знаю случай, когда бригаду инкассаторов на бронированном транспорте и с тогда еще МИЛИЦЕЙСКИМ сопровождением, отправили за 600 с лишним километров за ценностями стоимость которых не превышала 50 тыс. грн. Потому что было надо их иметь именно здесь и именно завтра к утру. Поэтому если надо инкассаторы поедут и поздно, и в мороз, и в убыточных для банка условиях. Но также лично я в свое время называл клиентам настолько натянутые причины только чтобы не принять те или иные ценности (не потому что поздно, а потому что так надо - не принять сегодня). И не принимали хотя хранилище позволяло и был не вечер, а скажем обед. А когда надо было поступить наоборот то лично разрабатывал такие логистические решения, когда одна и та же инкассаторская машина в течении недели была как бы в одном областном центре, но при этом осуществляла перевозки в другом - за 220 км. И при этом ни одна инструкция не была нарушена.
3. Ну и наконец последнее - о технической оснащенности кас и невозможности из-за этого принять вечером крупную сумму налом потому как якобы инкассаторы уже сегодня были - ИМХО это это самая любимая причина банков послать "нежелательного" клиента. Даже если допустить что действительно инкассаторы доехать никак не могут (знаком с таким случаем, когда одно время из-за сильного снега никто из инкассаторов не мог попасть в Ужгород - просто невозможно было переехать Карпаты) у банков есть таки свои уловки чтобы даже имея лишь сейф с нулевым "класом опору" таки принять у "нужного" клиента крупный нал. Думаю в Ощаде это тем более знают. Но распространяться об этом извините не буду.
У меня всё... Больше на данную тему не дискутирую
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Додано: Суб 08 сер, 2020 20:48
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Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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Додано: Пон 10 сер, 2020 07:51
Re: Ощадбанк
Добрый день
1.Как на практике? надо заранее заказывать сумму в долларах для выдачи? Порядка 2-3 тыс. Харьков
2. В Ощаде сейчас гарантируется вся сумма?
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Додано: Пон 10 сер, 2020 09:00
1. В ощАДі краще замовляти валюту завжди. Звичайно якщо хочете її отримати. При цьому навіть є ймовірність, що навіть замовлену валюту не видадуть.
2. Поки так.
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