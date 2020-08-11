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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 21:45
stas_rst написав: vadymbanker написав:
два снятия в месяц любой кассе Ощада по Украине, - бесплатно.
дякую, але цікавить безкомісний вихід на інші банки
тут только кэш/кеды или сэп по 5к - другого выхода без комиса нет (
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