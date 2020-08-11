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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1733173417351736

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:45

  stas_rst написав:
  vadymbanker написав:два снятия в месяц любой кассе Ощада по Украине, - бесплатно.

дякую, але цікавить безкомісний вихід на інші банки

тут только кэш/кеды или сэп по 5к - другого выхода без комиса нет (
Кассандра
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  #<1 ... 1733173417351736
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