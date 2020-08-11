тут только кэш/кеды или сэп по 5к - другого выхода без комиса нет (
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 21:45
Додано: Сер 12 сер, 2020 00:06
Re: Ощадбанк
Alien
Кассандра
Дякую. Пічалька ... значить завтра кеди і пачку в Конкорд для подальших рухів
або кормити айбокс на моно по 500 х 100 ще "краще" ...
Додано: Сер 12 сер, 2020 00:10
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