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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 21:45
stas_rst написав: vadymbanker написав:
два снятия в месяц любой кассе Ощада по Украине, - бесплатно.
дякую, але цікавить безкомісний вихід на інші банки
тут только кэш/кеды или сэп по 5к - другого выхода без комиса нет (
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Кассандра
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Додано: Сер 12 сер, 2020 00:06
Alien
Кассандра
Дякую. Пічалька ... значить завтра кеди і пачку в Конкорд для подальших рухів
або кормити айбокс на моно по 500 х 100
ще "краще" ...
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stas_rst
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Додано: Сер 12 сер, 2020 00:10
stas_rst написав:Alien
Кассандра
Дякую. Пічалька ... значить завтра кеди і пачку в Конкорд для подальших рухів
або кормити айбокс на моно по 500 х 100
ще "краще" ...
а 10 сэпов по 5К не проще сделать? вроде как айбоксы еще не принимают новые 500 (кто-то жаловался ранее)
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ol_zy
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Додано: Сер 12 сер, 2020 03:52
ol_zy Давече кормил.Послан не был.
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aleksmih
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Додано: Сер 12 сер, 2020 16:34
ol_zy написав: stas_rst написав:Alien
Кассандра
Дякую. Пічалька ... значить завтра кеди і пачку в Конкорд для подальших рухів
або кормити айбокс на моно по 500 х 100
ще "краще" ...
а 10 сэпов по 5К не проще сделать? вроде как айбоксы еще не принимают новые 500 (кто-то жаловался ранее)
простіше було закинути готівку з каси на Дохідну Конкорду через касу, що й зробив успішно
усе поруч
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stas_rst
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Додано: Сер 12 сер, 2020 17:46
Ситуация возникла : уже несколько месяцев лежит заказанная карточка (у старой срок вышел) в одном из отделений . Это в другом городе и я по ряду причин не могу ее забрать и активировать. Недавно с удивлением увидел что снимаются деньги со счета .Увидел только в "выписках" что уходят 100 гривен "за обслуживания неактивного карточного счета" .
Это какое то нововведение ? Или что ?
Потому что у меня такое уже было - карту не забирал из отделения довольно долго и при этом ничего не списывалось.
И даже с этой картой, сняли только за два месяца хотя она больше в отделении лежит.
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designarm
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