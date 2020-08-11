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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1733173417351736

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:45

  stas_rst написав:
  vadymbanker написав:два снятия в месяц любой кассе Ощада по Украине, - бесплатно.

дякую, але цікавить безкомісний вихід на інші банки

тут только кэш/кеды или сэп по 5к - другого выхода без комиса нет (
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 00:06

Re: Ощадбанк

Alien
Кассандра
Дякую. Пічалька ... значить завтра кеди і пачку в Конкорд для подальших рухів :(
або кормити айбокс на моно по 500 х 100 :( ще "краще" ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 00:10

  stas_rst написав:Alien
Кассандра
Дякую. Пічалька ... значить завтра кеди і пачку в Конкорд для подальших рухів :(
або кормити айбокс на моно по 500 х 100 :( ще "краще" ...

а 10 сэпов по 5К не проще сделать? вроде как айбоксы еще не принимают новые 500 (кто-то жаловался ранее)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 03:52

ol_zy Давече кормил.Послан не был.
aleksmih
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:34

  ol_zy написав:
  stas_rst написав:Alien
Кассандра
Дякую. Пічалька ... значить завтра кеди і пачку в Конкорд для подальших рухів :(
або кормити айбокс на моно по 500 х 100 :( ще "краще" ...

а 10 сэпов по 5К не проще сделать? вроде как айбоксы еще не принимают новые 500 (кто-то жаловался ранее)

простіше було закинути готівку з каси на Дохідну Конкорду через касу, що й зробив успішно :) усе поруч :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:46

Re: Ощадбанк

Ситуация возникла : уже несколько месяцев лежит заказанная карточка (у старой срок вышел) в одном из отделений . Это в другом городе и я по ряду причин не могу ее забрать и активировать. Недавно с удивлением увидел что снимаются деньги со счета .Увидел только в "выписках" что уходят 100 гривен "за обслуживания неактивного карточного счета" .
Это какое то нововведение ? Или что ?
Потому что у меня такое уже было - карту не забирал из отделения довольно долго и при этом ничего не списывалось.
И даже с этой картой, сняли только за два месяца хотя она больше в отделении лежит.
designarm
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:37

designarm Только что заходил в тарифы банка, смотрел. Да, действительно за обслуживание неактивного счета берут 100 гривен в месяц - так что нужно закрывать счет. Идти в отделение и закрывать. Я так наверное и сделаю. Ибо пополнять без комиссии Ощадбанк не получается, а платить комиссию - так лучше Приватом пользоваться. Только что попробовал пополнить через перевод из Монобанка с карты на карту - 1% комиссия.
vadim1967
 
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