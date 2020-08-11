Додано: Сер 12 сер, 2020 17:46

Ситуация возникла : уже несколько месяцев лежит заказанная карточка (у старой срок вышел) в одном из отделений . Это в другом городе и я по ряду причин не могу ее забрать и активировать. Недавно с удивлением увидел что снимаются деньги со счета .Увидел только в "выписках" что уходят 100 гривен "за обслуживания неактивного карточного счета" .

Это какое то нововведение ? Или что ?

Потому что у меня такое уже было - карту не забирал из отделения довольно долго и при этом ничего не списывалось.

И даже с этой картой, сняли только за два месяца хотя она больше в отделении лежит.