тут только кэш/кеды или сэп по 5к - другого выхода без комиса нет (
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 21:45
Додано: Сер 12 сер, 2020 00:06
Re: Ощадбанк
Alien
Кассандра
Дякую. Пічалька ... значить завтра кеди і пачку в Конкорд для подальших рухів
або кормити айбокс на моно по 500 х 100 ще "краще" ...
Додано: Сер 12 сер, 2020 00:10
Додано: Сер 12 сер, 2020 16:34
простіше було закинути готівку з каси на Дохідну Конкорду через касу, що й зробив успішно усе поруч
Додано: Сер 12 сер, 2020 17:46
Re: Ощадбанк
Ситуация возникла : уже несколько месяцев лежит заказанная карточка (у старой срок вышел) в одном из отделений . Это в другом городе и я по ряду причин не могу ее забрать и активировать. Недавно с удивлением увидел что снимаются деньги со счета .Увидел только в "выписках" что уходят 100 гривен "за обслуживания неактивного карточного счета" .
Это какое то нововведение ? Или что ?
Потому что у меня такое уже было - карту не забирал из отделения довольно долго и при этом ничего не списывалось.
И даже с этой картой, сняли только за два месяца хотя она больше в отделении лежит.
Додано: Сер 12 сер, 2020 19:37
designarm Только что заходил в тарифы банка, смотрел. Да, действительно за обслуживание неактивного счета берут 100 гривен в месяц - так что нужно закрывать счет. Идти в отделение и закрывать. Я так наверное и сделаю. Ибо пополнять без комиссии Ощадбанк не получается, а платить комиссию - так лучше Приватом пользоваться. Только что попробовал пополнить через перевод из Монобанка с карты на карту - 1% комиссия.
|