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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1735173617371738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 11:55

Re: Ощадбанк

  Sungsam написав:СЕП в ОщадБанку це ось це?

на ІБАН -- це СЕП
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:04

  Sungsam написав:Вибачте, я постійно плутаю СЕП та p2p.

Якщо спрощувати, то СЕП - це переказ за номером рахунку (IBAN), а Р2Р - за номером катки.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:24

  Sungsam написав:
  IDAN написав:Спробував перекинути СЕП з Ощаду в МОНО сьогодні, в неділю. Отправив о 15.01, прилетіли в МОНО в 16.26. Працює!

Вибачте, я постійно плутаю СЕП та p2p.
СЕП в ОщадБанку це ось це?
Зображення

Так, це воно. Тільки я вибирав "На IBAN з карткового рахунку".
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