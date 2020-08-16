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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 сер, 2020 11:55
Sungsam написав:
СЕП в ОщадБанку це ось це?
на ІБАН -- це СЕП
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 17 сер, 2020 15:04
Sungsam написав:
Вибачте, я постійно плутаю СЕП та p2p.
Якщо спрощувати, то СЕП - це переказ за номером рахунку (IBAN), а Р2Р - за номером катки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 16:24
Sungsam написав: IDAN написав:
Спробував перекинути СЕП з Ощаду в МОНО сьогодні, в неділю. Отправив о 15.01, прилетіли в МОНО в 16.26. Працює!
Вибачте, я постійно плутаю СЕП та p2p.
СЕП в ОщадБанку це ось це?
Так, це воно. Тільки я вибирав "На IBAN з карткового рахунку".
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