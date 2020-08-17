RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1735173617371738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 11:55

Re: Ощадбанк

  Sungsam написав:СЕП в ОщадБанку це ось це?

на ІБАН -- це СЕП
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32164
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2558 раз.
Подякували: 3764 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:04

  Sungsam написав:Вибачте, я постійно плутаю СЕП та p2p.

Якщо спрощувати, то СЕП - це переказ за номером рахунку (IBAN), а Р2Р - за номером катки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4650
З нами з: 18.08.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:24

  Sungsam написав:
  IDAN написав:Спробував перекинути СЕП з Ощаду в МОНО сьогодні, в неділю. Отправив о 15.01, прилетіли в МОНО в 16.26. Працює!

Вибачте, я постійно плутаю СЕП та p2p.
СЕП в ОщадБанку це ось це?
Зображення

Так, це воно. Тільки я вибирав "На IBAN з карткового рахунку".
IDAN
 
Повідомлень: 104
З нами з: 01.03.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:37

Re: Ощадбанк

1. Є якась нова інфа з приводу терміну дії прострочених карток на час карантину? Раніше говорили, що кінця літа вони дійсні. Вчора замовив дзвінок на сайті - ніхто так і не передзвонив.

2. Якщо все-таки до кінця літа, то чи буде пенсія приходити у вересні, якщо не перевипустити картку? Наприклад, щоб зняти в касі її.
Може хтось дізнавався це, буду вдячний за відповідь.
andresBeck
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 23.12.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 11:57

  andresBeck написав:1. Є якась нова інфа з приводу терміну дії прострочених карток на час карантину? Раніше говорили, що кінця літа вони дійсні. Вчора замовив дзвінок на сайті - ніхто так і не передзвонив.

2. Якщо все-таки до кінця літа, то чи буде пенсія приходити у вересні, якщо не перевипустити картку? Наприклад, щоб зняти в касі її.
Може хтось дізнавався це, буду вдячний за відповідь.


Пенсия приходит не на карту, а на счёт. Ей ничего не мешает туда приходить, а вот снять с просроченной картой получится или нет - вопрос???
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8890
З нами з: 16.11.11
Подякував: 662 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 12:05

Re: Ощадбанк

andresBeck написав:1. Є якась нова інфа з приводу терміну дії прострочених карток на час карантину? Раніше говорили, що кінця літа вони дійсні. Вчора замовив дзвінок на сайті - ніхто так і не передзвонив.

2. Якщо все-таки до кінця літа, то чи буде пенсія приходити у вересні, якщо не перевипустити картку? Наприклад, щоб зняти в касі її.
Може хтось дізнавався це, буду вдячний за відповідь.
Будет известно в последних днях августа, касательно продления, так-как стало известно в последних днях июня, что продлили карты до 1 сентября.
vadymbanker
 
Повідомлень: 569
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 13:04

Re: Ощадбанк

Доброго дня.
Підкажіть, будь-ласка, де можна подивитись історію "руху коштів" та стан рахунку по "Мобільним заощадженням"?
Дякую.
coulthard
 
Повідомлень: 360
З нами з: 02.08.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 13:43

  coulthard написав:Доброго дня.
Підкажіть, будь-ласка, де можна подивитись історію "руху коштів" та стан рахунку по "Мобільним заощадженням"?
Дякую.

Картки та рахунки-інформація.
IDAN
 
Повідомлень: 104
З нами з: 01.03.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1735173617371738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: DONALD, Ferlakur, Google [Bot], ramaz, wig і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20118)
18.08.2020 14:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.