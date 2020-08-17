andresBeck написав:1. Є якась нова інфа з приводу терміну дії прострочених карток на час карантину? Раніше говорили, що кінця літа вони дійсні. Вчора замовив дзвінок на сайті - ніхто так і не передзвонив.
2. Якщо все-таки до кінця літа, то чи буде пенсія приходити у вересні, якщо не перевипустити картку? Наприклад, щоб зняти в касі її. Може хтось дізнавався це, буду вдячний за відповідь.
Пенсия приходит не на карту, а на счёт. Ей ничего не мешает туда приходить, а вот снять с просроченной картой получится или нет - вопрос???
andresBeck написав:1. Є якась нова інфа з приводу терміну дії прострочених карток на час карантину? Раніше говорили, що кінця літа вони дійсні. Вчора замовив дзвінок на сайті - ніхто так і не передзвонив.
2. Якщо все-таки до кінця літа, то чи буде пенсія приходити у вересні, якщо не перевипустити картку? Наприклад, щоб зняти в касі її. Може хтось дізнавався це, буду вдячний за відповідь.
Будет известно в последних днях августа, касательно продления, так-как стало известно в последних днях июня, что продлили карты до 1 сентября.