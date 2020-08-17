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Натискайте на назву тарифного плану, а не на карту. Потім "інформація". Там буде видно залишок.Залишок по Мобільним заощадженням.[/quote]
Дякую, побачив. Оце заховали....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 сер, 2020 16:09
[/quote]
Натискайте на назву тарифного плану, а не на карту. Потім "інформація". Там буде видно залишок.Залишок по Мобільним заощадженням.[/quote]
Дякую, побачив. Оце заховали....
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