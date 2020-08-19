|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 сер, 2020 16:09
[/quote]
Натискайте на назву тарифного плану, а не на карту. Потім "інформація". Там буде видно залишок.Залишок по Мобільним заощадженням.[/quote]
Дякую, побачив. Оце заховали....
-
coulthard
-
-
- Повідомлень: 362
- З нами з: 02.08.13
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 сер, 2020 08:29
IDAN написав:
Спробував перекинути СЕП з Ощаду в МОНО сьогодні, в неділю. Отправив о 15.01, прилетіли в МОНО в 16.26. Працює!
Відправляв цим шляхом декілька СЕПів біля 18:00.
Були в Моно наступного дня біля 9:00.
Так, що підтримка права - після 15:00 зась СЕПити.
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 496
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 сер, 2020 08:32
coulthard написав:
Доброго дня.
Підкажіть, будь-ласка, де можна подивитись історію "руху коштів" та стан рахунку по "Мобільним заощадженням"?
Дякую.
Стан рахунку по МЗ ще в телеграм бота можна спитати.
@OschadBot
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 496
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:35
На Мою картку все безналичные зачисления без комисси должны быть ведь? Пришел p2p и пишет, что сняло комис 1%
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3461
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:45
Ferlakur Через день, після проведення суми по рахунку 1% розблокується.
-
archvile
-
-
- Повідомлень: 63
- З нами з: 08.06.18
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:56
У Ощада есть какой-то сервис пополнения своих карт без комиссии?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8859
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 432 раз.
- Подякували: 931 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 13:29
Да. Я раз 5 тут давал ссыль.
Зачисляют текущим дн.и без блока
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32171
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2558 раз.
- Подякували: 3764 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 20 сер, 2020 13:49
Vorlon Единственный вариант - пополнение через терминал в отделении банка. Все остальные варианты медленно и напряженно.
-
vadim1967
-
-
- Повідомлень: 62
- З нами з: 30.01.09
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank
, ramaz
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|