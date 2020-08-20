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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1736173717381739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:09

[/quote]
Натискайте на назву тарифного плану, а не на карту. Потім "інформація". Там буде видно залишок.Залишок по Мобільним заощадженням.[/quote]
Дякую, побачив. Оце заховали....
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:29

  IDAN написав:Спробував перекинути СЕП з Ощаду в МОНО сьогодні, в неділю. Отправив о 15.01, прилетіли в МОНО в 16.26. Працює!

Відправляв цим шляхом декілька СЕПів біля 18:00.
Були в Моно наступного дня біля 9:00.

Так, що підтримка права - після 15:00 зась СЕПити.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:32

  coulthard написав:Доброго дня.
Підкажіть, будь-ласка, де можна подивитись історію "руху коштів" та стан рахунку по "Мобільним заощадженням"?
Дякую.

Стан рахунку по МЗ ще в телеграм бота можна спитати.

@OschadBot
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:35

Re: Ощадбанк

На Мою картку все безналичные зачисления без комисси должны быть ведь? Пришел p2p и пишет, что сняло комис 1% :shock:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:45

Ferlakur Через день, після проведення суми по рахунку 1% розблокується.
archvile
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:56

У Ощада есть какой-то сервис пополнения своих карт без комиссии?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:29

Да. Я раз 5 тут давал ссыль.
Зачисляют текущим дн.и без блока
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:49

Vorlon Единственный вариант - пополнение через терминал в отделении банка. Все остальные варианты медленно и напряженно.
vadim1967
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:39

Re: Ощадбанк

С 1 сентября % по гривне падает, 3-6 месяцев на 0.5%, на 12 месяцев, - на 0.5%, валюта пока на месте, бонусы все в силе.
31 августа столбируйтесь!
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:50

  vadymbanker написав:С 1 сентября % по гривне падает, 3-6 месяцев на 0.5%, на 12 месяцев, - на 0.5%, валюта пока на месте, бонусы все в силе.
31 августа столбируйтесь!

та лушше закопуваться, під грушу :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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