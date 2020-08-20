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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:59
archvile написав:Ferlakur
Через день, після проведення суми по рахунку 1% розблокується.
А как долго может проводиться? Уже больше суток прошло.
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