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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1737173817391740

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:59

  archvile написав:Ferlakur Через день, після проведення суми по рахунку 1% розблокується.

А как долго может проводиться? Уже больше суток прошло.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:00

  Ferlakur написав:
  archvile написав:Ferlakur Через день, після проведення суми по рахунку 1% розблокується.

А как долго может проводиться? Уже больше суток прошло.

Гляньте выписку по картсчету(не карте), там все указано: и блок, и проводка и за шо комисс вдруХ влупили
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:10

Ferlakur Обычно 2-3 дня.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:26

  vadymbanker написав:С 1 сентября % по гривне падает, 3-6 месяцев на 0.5%, на 12 месяцев, - на 0.5%, валюта пока на месте, бонусы все в силе.
31 августа столбируйтесь!

Открываем онлайн,в течении 10 дней вносим или нет,в зависимости от %
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:42

Re: Ощадбанк

sens написав:
  vadymbanker написав:С 1 сентября % по гривне падает, 3-6 месяцев на 0.5%, на 12 месяцев, - на 0.5%, валюта пока на месте, бонусы все в силе.
31 августа столбируйтесь!

Открываем онлайн,в течении 10 дней вносим или нет,в зависимости от %
15 дней
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:49

  Vorlon написав:У Ощада есть какой-то сервис пополнения своих карт без комиссии?

В приложении.
guntherhouse777
 
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guntherhouse777
Подразумевается как неклиенту пополнить карту клиенту Ощада, не используя мобильные приложения имеющихся у неклиента банков...
Vorlon
 
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