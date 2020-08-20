|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:59
archvile написав:Ferlakur
Через день, після проведення суми по рахунку 1% розблокується.
А как долго может проводиться? Уже больше суток прошло.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3462
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:00
Ferlakur написав: archvile написав:Ferlakur
Через день, після проведення суми по рахунку 1% розблокується.
А как долго может проводиться? Уже больше суток прошло.
Гляньте выписку по картсчету(не карте), там все указано: и блок, и проводка и за шо комисс вдруХ влупили
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32176
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2558 раз.
- Подякували: 3767 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:10
Ferlakur Обычно 2-3 дня.
-
vadim1967
-
-
- Повідомлень: 63
- З нами з: 30.01.09
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:26
vadymbanker написав:
С 1 сентября % по гривне падает, 3-6 месяцев на 0.5%, на 12 месяцев, - на 0.5%, валюта пока на месте, бонусы все в силе.
31 августа столбируйтесь!
Открываем онлайн,в течении 10 дней вносим или нет,в зависимости от %
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12366
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 720 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:42
sens написав: vadymbanker написав:
С 1 сентября % по гривне падает, 3-6 месяцев на 0.5%, на 12 месяцев, - на 0.5%, валюта пока на месте, бонусы все в силе.
31 августа столбируйтесь!
Открываем онлайн,в течении 10 дней вносим или нет,в зависимости от %
15 дней
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 571
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:49
Vorlon написав:
У Ощада есть какой-то сервис пополнения своих карт без комиссии?
В приложении.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4548
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:59
guntherhouse777
Подразумевается как неклиенту пополнить карту клиенту Ощада, не используя мобильные приложения имеющихся у неклиента банков...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8863
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 432 раз.
- Подякували: 931 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|