Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 сер, 2020 19:59
archvile написав: Ferlakur
Через день, після проведення суми по рахунку 1% розблокується.
А как долго может проводиться? Уже больше суток прошло.
Ferlakur
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:00
Ferlakur написав: archvile написав: Ferlakur
Через день, після проведення суми по рахунку 1% розблокується.
А как долго может проводиться? Уже больше суток прошло.
Гляньте выписку по картсчету(не карте), там все указано: и блок, и проводка и за шо комисс вдруХ влупили
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:10
Ferlakur Обычно 2-3 дня.
vadim1967
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:26
vadymbanker написав:
С 1 сентября % по гривне падает, 3-6 месяцев на 0.5%, на 12 месяцев, - на 0.5%, валюта пока на месте, бонусы все в силе.
31 августа столбируйтесь!
Открываем онлайн,в течении 10 дней вносим или нет,в зависимости от %
никому не верю
sens
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:42
sens написав: vadymbanker написав:
С 1 сентября % по гривне падает, 3-6 месяцев на 0.5%, на 12 месяцев, - на 0.5%, валюта пока на месте, бонусы все в силе.
31 августа столбируйтесь!
Открываем онлайн,в течении 10 дней вносим или нет,в зависимости от %
15 дней
vadymbanker
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:49
Vorlon написав:
У Ощада есть какой-то сервис пополнения своих карт без комиссии?
В приложении.
guntherhouse777
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:59
guntherhouse777 Подразумевается как неклиенту пополнить карту клиенту Ощада, не используя мобильные приложения имеющихся у неклиента банков...
Vorlon
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:58
Vorlon написав: guntherhouse777
Подразумевается как неклиенту пополнить карту клиенту Ощада, не используя мобильные приложения имеющихся у неклиента банков...
https://3ds.oschadbank.ua/p2p/index.php ... 1505732584
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Суб 22 сер, 2020 11:03
clientage написав:
https://3ds.oschadbank.ua/p2p/index.php
Розмір комісії:
• 5 грн. при здійсненні переказу на картку Ощадбанку, окрім переказів на карти, відкриті за пакетом "Мій комфорт" - комісія відсутня; • 5 грн. + 1% від суми переказу при здійсненні переказу на картки інших банків.
А вот этот "Мой Комфорт" - можно как-то по бину определить ?
При переводе в Ощад - ФИО получателя нигде не светится ?
mustbe
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Додано: Суб 22 сер, 2020 11:17
mustbe
Изумительно актуальные вопросы!
Vorlon
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