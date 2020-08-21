Vorlon
Ну, с каким бы отвращением я не относился к ощаду - пополнять его всё же иногда приходится
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 сер, 2020 12:05
Vorlon
Ну, с каким бы отвращением я не относился к ощаду - пополнять его всё же иногда приходится
Додано: Суб 22 сер, 2020 12:47
Re: Ощадбанк
Внутри ощад24, - без комиссии на любую карту ощада.
Додано: Суб 22 сер, 2020 12:56
Додано: Суб 22 сер, 2020 13:04
Vorlon ну это ж внутри ощАД-24. А для вас, как для "постороннего наблюдателя" будет "по пятере"
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