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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 сер, 2020 12:05
Vorlon
Ну, с каким бы отвращением я не относился к ощаду - пополнять его всё же иногда приходится
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mustbe
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Додано: Суб 22 сер, 2020 12:47
mustbe написав: clientage написав:
https://3ds.oschadbank.ua/p2p/index.php
Розмір комісії:
• 5 грн. при здійсненні переказу на картку Ощадбанку, окрім переказів на карти, відкриті за пакетом "Мій комфорт" - комісія відсутня;
• 5 грн. + 1% від суми переказу при здійсненні переказу на картки інших банків.
А вот этот "Мой Комфорт" - можно как-то по бину определить ?
При переводе в Ощад - ФИО получателя нигде не светится ?
Внутри ощад24, - без комиссии на любую карту ощада.
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vadymbanker
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Додано: Суб 22 сер, 2020 12:56
vadymbanker написав:
без комиссии на любую карту ощада
А зачем они тогда про 5 гривен пишут?
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Vorlon
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Додано: Суб 22 сер, 2020 13:04
Vorlon ну это ж внутри ощАД-24. А для вас, как для "постороннего наблюдателя" будет "по пятере"
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Вів 01 вер, 2020 20:09
Хто знає чи використання BankID активує СМС-інформування за карткою? Авторизувався на сайті ПФУ за муніципальною карткою, а тепер думаю, що можливо зробив дурницю... Веб-банкінг за цим акаунтом не підключений.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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