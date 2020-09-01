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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1738173917401741

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
147
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 12:05

Vorlon
Ну, с каким бы отвращением я не относился к ощаду - пополнять его всё же иногда приходится
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 12:47

Re: Ощадбанк

mustbe написав:
  clientage написав:https://3ds.oschadbank.ua/p2p/index.php

Розмір комісії:
• 5 грн. при здійсненні переказу на картку Ощадбанку, окрім переказів на карти, відкриті за пакетом "Мій комфорт" - комісія відсутня;
• 5 грн. + 1% від суми переказу при здійсненні переказу на картки інших банків.

А вот этот "Мой Комфорт" - можно как-то по бину определить ?

При переводе в Ощад - ФИО получателя нигде не светится ?
Внутри ощад24, - без комиссии на любую карту ощада.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 12:56

  vadymbanker написав:без комиссии на любую карту ощада

А зачем они тогда про 5 гривен пишут?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 13:04

Vorlon ну это ж внутри ощАД-24. А для вас, как для "постороннего наблюдателя" будет "по пятере"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:09

Хто знає чи використання BankID активує СМС-інформування за карткою? Авторизувався на сайті ПФУ за муніципальною карткою, а тепер думаю, що можливо зробив дурницю... Веб-банкінг за цим акаунтом не підключений.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:12

Re: Ощадбанк

Хтось може підказати чому при нарахуванні відсотків по "Мобільних заощадженнях" при списанні пдфо та віськового збору це робиться двічі:
PDFO Saving Upper Limit Special -> % Cl Deposit Saving
Нарахування % Моб. заощадження
та
Військовий збір на нараховані проценти по Моб.заощадженням
Standing payment order?
Дякую.
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:19

  coulthard написав:Хтось може підказати чому при нарахуванні відсотків по "Мобільних заощадженнях" при списанні пдфо та віськового збору це робиться двічі:
PDFO Saving Upper Limit Special -> % Cl Deposit Saving
Нарахування % Моб. заощадження
та
Військовий збір на нараховані проценти по Моб.заощадженням
Standing payment order?
Дякую.

Кх.
Одно удержание (PDFO) -- эт ПДФО (18%)
Второе удержание -- эт военСбор (1.5%)
У вас шо, 2 пары одинаковых удержаний светится в выписке?
Смотрите Сервіси та виписки по картсчету, а не Историю операций!

Агаа. В Истории отображаются и Начисление и Удержание -- звістно, типа работает ощАд -- воду в ступе толочит :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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