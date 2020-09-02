Vorlon
Ну, с каким бы отвращением я не относился к ощаду - пополнять его всё же иногда приходится
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 сер, 2020 12:05
Vorlon
Ну, с каким бы отвращением я не относился к ощаду - пополнять его всё же иногда приходится
Додано: Суб 22 сер, 2020 12:47
Re: Ощадбанк
Внутри ощад24, - без комиссии на любую карту ощада.
Додано: Суб 22 сер, 2020 12:56
Додано: Суб 22 сер, 2020 13:04
Vorlon ну это ж внутри ощАД-24. А для вас, как для "постороннего наблюдателя" будет "по пятере"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 01 вер, 2020 20:09
Хто знає чи використання BankID активує СМС-інформування за карткою? Авторизувався на сайті ПФУ за муніципальною карткою, а тепер думаю, що можливо зробив дурницю... Веб-банкінг за цим акаунтом не підключений.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 02 вер, 2020 11:12
Re: Ощадбанк
Хтось може підказати чому при нарахуванні відсотків по "Мобільних заощадженнях" при списанні пдфо та віськового збору це робиться двічі:
PDFO Saving Upper Limit Special -> % Cl Deposit Saving
Нарахування % Моб. заощадження
та
Військовий збір на нараховані проценти по Моб.заощадженням
Standing payment order?
Дякую.
Додано: Сер 02 вер, 2020 11:19
Кх.
Одно удержание (PDFO) -- эт ПДФО (18%)
Второе удержание -- эт военСбор (1.5%)
У вас шо, 2 пары одинаковых удержаний светится в выписке?
Смотрите Сервіси та виписки по картсчету, а не Историю операций!
Агаа. В Истории отображаются и Начисление и Удержание -- звістно, типа работает ощАд -- воду в ступе толочит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 03 вер, 2020 16:27
Подскажите карту киянына моего родсвенника можно бесплатно пополнить (чтоб комиссию за заход денег не взяли)
1. Сэп-ом?
2. в приложении перевод с моей карты на карту дргого клиента?
3. через терминал (карта имеется)?
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