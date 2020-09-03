Да, к сожалению никак не определяться. Главное что входящий безнал бесплатный по Мiй Рахунок и два снятие в месяц с карты.. Пока...Ferlakur написав:С 1.10 снятие налички с Моей картки снова платное.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:17
Re: Ощадбанк
Да, к сожалению никак не определяться. Главное что входящий безнал бесплатный по Мiй Рахунок и два снятие в месяц с карты.. Пока...
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