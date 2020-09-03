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банках (гарне і погане) / Ощадбанк Ощадбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1739174017411742 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 496 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 148 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 135 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 104 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 45 Всього голосів : 496 Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:17 Re: Ощадбанк Ferlakur написав: С 1.10 снятие налички с Моей картки снова платное. Да, к сожалению никак не определяться. Главное что входящий безнал бесплатный по Мiй Рахунок и два снятие в месяц с карты.. Пока... Да, к сожалению никак не определяться. Главное что входящий безнал бесплатный по Мiй Рахунок и два снятие в месяц с карты.. Пока... vadymbanker Повідомлень: 580 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:44 Re: Ощадбанк Добрый день! А что это за принуждение к оплате пенсионной картой для военных пенсионеров? особенно если пенсионер проживает в сельской местности?

если нет оплат у кого на 1000 у кого на 3000 грн. в месяц то снимается комиссия за пользование картой!

Это беспредел со стороны банка!

Что это за принуждение? Вы воспользовались тем что военные пенсионеры не могут по закону перейти в любой другой банк страны и решили на них зарабатывать деньги!

Мало того что в банк невозможно попасть очереди сумасшедшие и работает все один сотрудник. 2 месяца ушло на то чтобы попасть на прием к специалисту!

При том, что ввели комиссию и никто это не подписывал!

прокомментируйте свой беспредел! Сберсепарбанк. Количество клиентов катастрофически уменьшилось!

Звонят и просят. Бегу и спотыкаюсь! kloblonda

Повідомлень: 407 З нами з: 22.05.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:46 Бренд! Комиссия за пользование пенсионной картой!

маразматики! Сберсепарбанк. Количество клиентов катастрофически уменьшилось!

Звонят и просят. Бегу и спотыкаюсь! kloblonda

Повідомлень: 407 З нами з: 22.05.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:32 kloblonda написав: Добрый день! А что это за принуждение к оплате пенсионной картой для военных пенсионеров? особенно если пенсионер проживает в сельской местности?

если нет оплат у кого на 1000 у кого на 3000 грн. в месяц то снимается комиссия за пользование картой!

Это беспредел со стороны банка!

Что это за принуждение? Вы воспользовались тем что военные пенсионеры не могут по закону перейти в любой другой банк страны и решили на них зарабатывать деньги!

Мало того что в банк невозможно попасть очереди сумасшедшие и работает все один сотрудник. 2 месяца ушло на то чтобы попасть на прием к специалисту!

При том, что ввели комиссию и никто это не подписывал!

прокомментируйте свой беспредел! Добрый день! А что это за принуждение к оплате пенсионной картой для военных пенсионеров? особенно если пенсионер проживает в сельской местности?если нет оплат у кого на 1000 у кого на 3000 грн. в месяц то снимается комиссия за пользование картой!Это беспредел со стороны банка!Что это за принуждение? Вы воспользовались тем что военные пенсионеры не могут по закону перейти в любой другой банк страны и решили на них зарабатывать деньги!Мало того что в банк невозможно попасть очереди сумасшедшие и работает все один сотрудник. 2 месяца ушло на то чтобы попасть на прием к специалисту!При том, что ввели комиссию и никто это не подписывал!прокомментируйте свой беспредел!

А просто маразматичный ощАд ввел условную комисс за обслуживане карт старшего ранга.

А т.r. военные пенсы эт не ниже полковника, то им всем повыдавали по умолчания голды и ворлды.

Вам, товарищ генерал, нуна обратиться к нач отд-я, она по рангу в звании не старше майора, а то и ротный капитан...От хай она даст команду оформить вам обычную, рядовую Визу или Мастер, ну из тех шо на шару, у них есть и такие. Вот прям к тому же счету пенсионному сделает перевыпуск, желательно бесплатно

Ток сначала пенсию по старой карте получите, а то новую они 2..3 нед. будут делать, звістно



Старлей запаса, clientage А просто маразматичный ощАд ввел условную комисс за обслуживане карт старшего ранга.А т.r. военные пенсы эт не ниже полковника, то им всем повыдавали по умолчания голды и ворлды.Вам, товарищ генерал, нуна обратиться к нач отд-я, она по рангу в звании не старше майора, а то и ротный капитан...От хай она даст команду оформить вам обычную, рядовую Визу или Мастер, ну из тех шо на шару, у них есть и такие. Вот прям к тому же счету пенсионному сделает перевыпуск, желательно бесплатноТок сначала пенсию по старой карте получите, а то новую они 2..3 нед. будут делать, звістноСтарлей запаса, clientage ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 32273 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2565 раз. Подякували: 3775 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1739174017411742 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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