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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1739174017411742

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 496
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
148
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 496
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:17

Re: Ощадбанк

Ferlakur написав:С 1.10 снятие налички с Моей картки снова платное.
Да, к сожалению никак не определяться. Главное что входящий безнал бесплатный по Мiй Рахунок и два снятие в месяц с карты.. Пока...
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:44

Re: Ощадбанк

Добрый день! А что это за принуждение к оплате пенсионной картой для военных пенсионеров? особенно если пенсионер проживает в сельской местности?
если нет оплат у кого на 1000 у кого на 3000 грн. в месяц то снимается комиссия за пользование картой!
Это беспредел со стороны банка!
Что это за принуждение? Вы воспользовались тем что военные пенсионеры не могут по закону перейти в любой другой банк страны и решили на них зарабатывать деньги!
Мало того что в банк невозможно попасть очереди сумасшедшие и работает все один сотрудник. 2 месяца ушло на то чтобы попасть на прием к специалисту!
При том, что ввели комиссию и никто это не подписывал!
прокомментируйте свой беспредел!
Сберсепарбанк. Количество клиентов катастрофически уменьшилось!
Звонят и просят. Бегу и спотыкаюсь!
kloblonda
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:46

Бренд! Комиссия за пользование пенсионной картой!
маразматики!
Сберсепарбанк. Количество клиентов катастрофически уменьшилось!
Звонят и просят. Бегу и спотыкаюсь!
kloblonda
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:32

  kloblonda написав:Добрый день! А что это за принуждение к оплате пенсионной картой для военных пенсионеров? особенно если пенсионер проживает в сельской местности?
если нет оплат у кого на 1000 у кого на 3000 грн. в месяц то снимается комиссия за пользование картой!
Это беспредел со стороны банка!
Что это за принуждение? Вы воспользовались тем что военные пенсионеры не могут по закону перейти в любой другой банк страны и решили на них зарабатывать деньги!
Мало того что в банк невозможно попасть очереди сумасшедшие и работает все один сотрудник. 2 месяца ушло на то чтобы попасть на прием к специалисту!
При том, что ввели комиссию и никто это не подписывал!
прокомментируйте свой беспредел!

А просто маразматичный ощАд ввел условную комисс за обслуживане карт старшего ранга.
А т.r. военные пенсы эт не ниже полковника, то им всем повыдавали по умолчания голды и ворлды.
Вам, товарищ генерал, нуна обратиться к нач отд-я, она по рангу в звании не старше майора, а то и ротный капитан...От хай она даст команду оформить вам обычную, рядовую Визу или Мастер, ну из тех шо на шару, у них есть и такие. Вот прям к тому же счету пенсионному сделает перевыпуск, желательно бесплатно :wink:
Ток сначала пенсию по старой карте получите, а то новую они 2..3 нед. будут делать, звістно :wink:

Старлей запаса, clientage
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:57

  clientage написав:
  kloblonda написав:Добрый день! А что это за принуждение к оплате пенсионной картой для военных пенсионеров? особенно если пенсионер проживает в сельской местности?
если нет оплат у кого на 1000 у кого на 3000 грн. в месяц то снимается комиссия за пользование картой!
Это беспредел со стороны банка!
Что это за принуждение? Вы воспользовались тем что военные пенсионеры не могут по закону перейти в любой другой банк страны и решили на них зарабатывать деньги!
Мало того что в банк невозможно попасть очереди сумасшедшие и работает все один сотрудник. 2 месяца ушло на то чтобы попасть на прием к специалисту!
При том, что ввели комиссию и никто это не подписывал!
прокомментируйте свой беспредел!

А просто маразматичный ощАд ввел условную комисс за обслуживане карт старшего ранга.
А т.r. военные пенсы эт не ниже полковника, то им всем повыдавали по умолчания голды и ворлды.
Вам, товарищ генерал, нуна обратиться к нач отд-я, она по рангу в звании не старше майора, а то и ротный капитан...От хай она даст команду оформить вам обычную, рядовую Визу или Мастер, ну из тех шо на шару, у них есть и такие. Вот прям к тому же счету пенсионному сделает перевыпуск, желательно бесплатно :wink:
Ток сначала пенсию по старой карте получите, а то новую они 2..3 нед. будут делать, звістно :wink:

Старлей запаса, clientage
зависит может от размера пенсии,не ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:12

Ну даа, а размер зависит от звания ) Ток ощАд же не спрашивает хочет ли Полкан голду, мож продвинутому полкану и лехтрона хватит )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:33

Re: Ощадбанк

kloblonda написав:Добрый день! А что это за принуждение к оплате пенсионной картой для военных пенсионеров? особенно если пенсионер проживает в сельской местности?
если нет оплат у кого на 1000 у кого на 3000 грн. в месяц то снимается комиссия за пользование картой!
Это беспредел со стороны банка!
Что это за принуждение? Вы воспользовались тем что военные пенсионеры не могут по закону перейти в любой другой банк страны и решили на них зарабатывать деньги!
Мало того что в банк невозможно попасть очереди сумасшедшие и работает все один сотрудник. 2 месяца ушло на то чтобы попасть на прием к специалисту!
При том, что ввели комиссию и никто это не подписывал!
прокомментируйте свой беспредел!
Можно перейти на бесплатную карту, как у всех стандартных пенсионеров.
vadymbanker
 
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