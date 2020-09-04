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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:17
Ferlakur написав:С 1.10 снятие налички с Моей картки снова платное.
Да, к сожалению никак не определяться. Главное что входящий безнал бесплатный по Мiй Рахунок и два снятие в месяц с карты.. Пока...
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vadymbanker
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:44
Добрый день! А что это за принуждение к оплате пенсионной картой для военных пенсионеров? особенно если пенсионер проживает в сельской местности?
если нет оплат у кого на 1000 у кого на 3000 грн. в месяц то снимается комиссия за пользование картой!
Это беспредел со стороны банка!
Что это за принуждение? Вы воспользовались тем что военные пенсионеры не могут по закону перейти в любой другой банк страны и решили на них зарабатывать деньги!
Мало того что в банк невозможно попасть очереди сумасшедшие и работает все один сотрудник. 2 месяца ушло на то чтобы попасть на прием к специалисту!
При том, что ввели комиссию и никто это не подписывал!
прокомментируйте свой беспредел!
Сберсепарбанк. Количество клиентов катастрофически уменьшилось!
Звонят и просят. Бегу и спотыкаюсь!
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kloblonda
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:46
Бренд! Комиссия за пользование пенсионной картой!
маразматики!
Сберсепарбанк. Количество клиентов катастрофически уменьшилось!
Звонят и просят. Бегу и спотыкаюсь!
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kloblonda
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:32
kloblonda написав:
Добрый день! А что это за принуждение к оплате пенсионной картой для военных пенсионеров? особенно если пенсионер проживает в сельской местности?
если нет оплат у кого на 1000 у кого на 3000 грн. в месяц то снимается комиссия за пользование картой!
Это беспредел со стороны банка!
Что это за принуждение? Вы воспользовались тем что военные пенсионеры не могут по закону перейти в любой другой банк страны и решили на них зарабатывать деньги!
Мало того что в банк невозможно попасть очереди сумасшедшие и работает все один сотрудник. 2 месяца ушло на то чтобы попасть на прием к специалисту!
При том, что ввели комиссию и никто это не подписывал!
прокомментируйте свой беспредел!
А просто маразматичный ощАд ввел условную комисс за обслуживане карт старшего ранга.
А т.r. военные пенсы эт не ниже полковника, то им всем повыдавали по умолчания голды и ворлды.
Вам, товарищ генерал, нуна обратиться к нач отд-я, она по рангу в звании не старше майора, а то и ротный капитан...От хай она даст команду оформить вам обычную, рядовую Визу или Мастер, ну из тех шо на шару, у них есть и такие. Вот прям к тому же счету пенсионному сделает перевыпуск, желательно бесплатно
Ток сначала пенсию по старой карте получите, а то новую они 2..3 нед. будут делать, звістно
Старлей запаса, clientage
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:57
clientage написав: kloblonda написав:
Добрый день! А что это за принуждение к оплате пенсионной картой для военных пенсионеров? особенно если пенсионер проживает в сельской местности?
если нет оплат у кого на 1000 у кого на 3000 грн. в месяц то снимается комиссия за пользование картой!
Это беспредел со стороны банка!
Что это за принуждение? Вы воспользовались тем что военные пенсионеры не могут по закону перейти в любой другой банк страны и решили на них зарабатывать деньги!
Мало того что в банк невозможно попасть очереди сумасшедшие и работает все один сотрудник. 2 месяца ушло на то чтобы попасть на прием к специалисту!
При том, что ввели комиссию и никто это не подписывал!
прокомментируйте свой беспредел!
А просто маразматичный ощАд ввел условную комисс за обслуживане карт старшего ранга.
А т.r. военные пенсы эт не ниже полковника, то им всем повыдавали по умолчания голды и ворлды.
Вам, товарищ генерал, нуна обратиться к нач отд-я, она по рангу в звании не старше майора, а то и ротный капитан...От хай она даст команду оформить вам обычную, рядовую Визу или Мастер, ну из тех шо на шару, у них есть и такие. Вот прям к тому же счету пенсионному сделает перевыпуск, желательно бесплатно
Ток сначала пенсию по старой карте получите, а то новую они 2..3 нед. будут делать, звістно
Старлей запаса, clientage
зависит может от размера пенсии,не ?
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:12
Ну даа, а размер зависит от звания ) Ток ощАд же не спрашивает хочет ли Полкан голду, мож продвинутому полкану и лехтрона хватит )
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:33
kloblonda написав:Добрый день! А что это за принуждение к оплате пенсионной картой для военных пенсионеров? особенно если пенсионер проживает в сельской местности?
если нет оплат у кого на 1000 у кого на 3000 грн. в месяц то снимается комиссия за пользование картой!
Это беспредел со стороны банка!
Что это за принуждение? Вы воспользовались тем что военные пенсионеры не могут по закону перейти в любой другой банк страны и решили на них зарабатывать деньги!
Мало того что в банк невозможно попасть очереди сумасшедшие и работает все один сотрудник. 2 месяца ушло на то чтобы попасть на прием к специалисту!
При том, что ввели комиссию и никто это не подписывал!
прокомментируйте свой беспредел!
Можно перейти на бесплатную карту, как у всех стандартных пенсионеров.
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vadymbanker
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:38
А скільки зараз % на Мобільних?
Прив'язку до відділення не зняли?
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Додано: Суб 05 вер, 2020 07:00
vadymbanker написав:
kloblonda написав:Добрый день! А что это за принуждение к оплате пенсионной картой для военных пенсионеров? особенно если пенсионер проживает в сельской местности?
если нет оплат у кого на 1000 у кого на 3000 грн. в месяц то снимается комиссия за пользование картой!
Это беспредел со стороны банка!
Что это за принуждение? Вы воспользовались тем что военные пенсионеры не могут по закону перейти в любой другой банк страны и решили на них зарабатывать деньги!
Мало того что в банк невозможно попасть очереди сумасшедшие и работает все один сотрудник. 2 месяца ушло на то чтобы попасть на прием к специалисту!
При том, что ввели комиссию и никто это не подписывал!
прокомментируйте свой беспредел!
Можно перейти на бесплатную карту, как у всех стандартных пенсионеров.
Специалисты в отделении работают на премию,одним словом,когда у меня видели в портмоне несколько тех паспортов,вспомнили про план страховок,вопрос у меня был тогда только перевыпуск пластмассы
никому не верю
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