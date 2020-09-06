kloblonda написав: Добрый день! А что это за принуждение к оплате пенсионной картой для военных пенсионеров? особенно если пенсионер проживает в сельской местности?

если нет оплат у кого на 1000 у кого на 3000 грн. в месяц то снимается комиссия за пользование картой!

Это беспредел со стороны банка!

Что это за принуждение? Вы воспользовались тем что военные пенсионеры не могут по закону перейти в любой другой банк страны и решили на них зарабатывать деньги!

Мало того что в банк невозможно попасть очереди сумасшедшие и работает все один сотрудник. 2 месяца ушло на то чтобы попасть на прием к специалисту!

При том, что ввели комиссию и никто это не подписывал!

прокомментируйте свой беспредел!