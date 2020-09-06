vadymbanker написав:Можно перейти на бесплатную карту, как у всех стандартных пенсионеров.kloblonda написав:Добрый день! А что это за принуждение к оплате пенсионной картой для военных пенсионеров? особенно если пенсионер проживает в сельской местности?
если нет оплат у кого на 1000 у кого на 3000 грн. в месяц то снимается комиссия за пользование картой!
Это беспредел со стороны банка!
Что это за принуждение? Вы воспользовались тем что военные пенсионеры не могут по закону перейти в любой другой банк страны и решили на них зарабатывать деньги!
Мало того что в банк невозможно попасть очереди сумасшедшие и работает все один сотрудник. 2 месяца ушло на то чтобы попасть на прием к специалисту!
При том, что ввели комиссию и никто это не подписывал!
прокомментируйте свой беспредел!
Специалисты в отделении работают на премию,одним словом,когда у меня видели в портмоне несколько тех паспортов,вспомнили про план страховок,вопрос у меня был тогда только перевыпуск пластмассы